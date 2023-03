K.o-Tropfen-Vorfall bei Faschingsfeier in Franken? Verein äußert sich - Zeugen gesucht

Von: Katarina Amtmann

Wurden Gästen bei einer Faschingsfeier K.o.-Tropfen in den Drink gekippt? (Symbolbild) © IMAGO / Shotshop

Ein Verein aus Franken zeigt sich in einem Facebook-Post entsetzt. Wurden den Gästen einer Faschingsfeier K.o-Tropfen ins Glas geschüttet?

Großhabersdorf - Der SV Großhabersdorf ist schockiert. Auf Facebook schilderte der Verein aus dem Kreis Fürth den Vorfall, der sich bei einer Faschingsfeier zugetragen haben soll.

K.o.-Tropfen bei Faschingsfeier? - SV Großhabersdorf ist entsetzt

„Mit Entsetzen mussten wir feststellen, dass bei unserem Fasching am 18.02 mehreren Personen unwissentlich GHB (Liquid Ecstasy/K.o.-Tropfen) in ihr Getränk gekippt wurde“, heißt es in dem Post vom 28. Februar. „Wenn ihr dazu Informationen oder Hinweise habt, wendet euch bitte an uns oder am besten direkt an eure örtliche Polizeidienststelle“, so die Bitte.

Übelkeit und Schwindel nach Faschingsparty in Franken - K.o.-Tropfen im Spiel?

Was bei der Faschingsfeier genau vorgefallen ist, ist noch unklar. Wie die Nürnberger Nachrichten (Artikel hinter Bezahlschranke) berichten, hätten rund 500 Gäste an der Party teilgenommen. Auf dem Heimweg oder zuhause sei einigen dann schwindlig und übel geworden, wie der Vorsitzende des Vereins, Oliver Kipfmüller, dem Portal bestätigte. Zwei Partygäste seien am nächsten Tag sogar ins Krankenhaus gegangen. Betroffene hätten sich erst jetzt an den Verband gewandt.

Keine Anzeige nach angeblichen K.o.-Tropfen-Fällen bei Faschingsparty in Franken

Bei der Polizei ist bisher aber keine Anzeige zu dem möglichen K.o.-Tropfen-Vorfall eingegangen, wie die Nürnberger Nachrichten weiter berichten. Roland Mayer, Dienststellenleiter bei der Zirndorfer Polizei, rät aber dringend dazu, in solchen Fällen Anzeige zu erstatten. Am besten auch zeitnah, denn: Lange sind K.o.-Tropfen im Körper nicht nachweisbar. (kam)

