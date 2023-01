3000 Euro vom Staat geschenkt: Grüne in Bayern fordern 50/50-Bonus für Eltern

Von: Felix Herz

Teilen

Als Bonus für erfolgreich umgesetzte Gleichberechtigung hinsichtlich der Elternzeit wollen die Grünen in Bayern 3000 Euro auszahlen (Symbolbild). © Winfried Rothermel / IMAGO

Um für mehr Gleichberechtigung bei der Elternzeit zu sorgen, wollen die Grünen 3000 Euro verschenken. Sie legten nun ein entsprechendes Konzept vor.

München – Noch immer sind es deutlich mehr Frauen, die Elternzeit in Anspruch nehmen, als Männer. Letztere vermeiden dies oft aus beruflichen Gründen, auch ist es gesellschaftlich noch nicht vollends anerkannt, dass Männer in eine längere Elternzeit gehen. Dagegen wollen die Grünen in Bayern nun vorgehen – indem sie gleichberechtigte Elternzeit belohnen.

Bonuszahlung für Gleichberechtigung: Grüne in Bayern wollen 3000 Euro verschenken

In einem Konzeptpapier, das die bayerischen Grünen am Dienstag, 10. Januar, in München vorstellten, heißt es zur Grundidee: „Wenn beide Partner*innen 50 Prozent der Elternzeit nehmen, kriegt die Familie 3000 Euro geschenkt“. Dieser „50/50-Bonus“ soll Gleichberechtigung belohnen. Einer im Dezember vorgestellten Studie des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung (BIB) zufolge nimmt nur etwa jeder zehnte Mann mehr als zwei Monate Elternzeit in Anspruch. Damit übernehmen noch immer Mütter einen Großteil der Kindesbetreuung, Väter dagegen verpassen Zeit mit ihrem Nachwuchs.

Elterngeld wird maximal 14 Monate gezahlt, wenn sich beide Elternteile an der Betreuung beteiligen. Der Anteil der Väter, die Elternzeit in Anspruch nehmen, ist zwar in den letzten Jahren gestiegen – es herrscht aber noch immer eine große Ungleichheit. Der „50/50-Bonus“, den die Grünen nun vorstellten, solle dazu beitragen, mehr Wahlfreiheit bei der Gestaltung der Elternzeit zu ermöglichen.

Grüne in Bayern: Zahlreiche Vorteile durch gleichberechtigte Elternzeit

Eine gleichberechtigte Sorgearbeit stärke die Bindung zum Kind, heißt es vonseiten der Grünen. Und: Sie „ermöglicht den Frauen in der Elternzeit und auch danach eine gleichberechtigte Wahl zum Leben und Arbeiten“. Gut ausgebildete Frauen würden leichter im Job bleiben können und sich ihre Karrierechancen erhalten, Fachkräfte dem Arbeitsmarkt erhalten bleiben. Väter dagegen würden mehr Zeit mit ihrem Nachwuchs verbringen können. (fhz mit dpa)

Vaterschaftsurlaub ab 2024: Das plant die Bundesregierung!

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.