Letzter Besuch vor 50.000 Jahren: Grüner „Fernglas-Komet“ über Bayern – Anfang Februar besonders hell

Von: Jannis Gogolin

Ein grüner Komet soll sich Anfang Februar Hobby-Astronomen zeigen. Ein Teleskop braucht man nicht, alleine ein Fernglas oder das bloße Auge soll reichen.

München – Wer glaubt, für die Astronomie braucht man ein teures Weltraumteleskop, wird in ein paar Tagen eines Besseren belehrt. Nur mithilfe eines Fernglases soll Anfang Februar in Bayern die Sichtung eines grünen Kometen möglich sein. Während ein Meteorit 2020 in Bayern sein endgültiges Reiseziel fand, soll der Komet frühestens in 50.000 Jahren wieder den Freistaat besuchen.

Letzter Besuch vor 50.000 Jahren: Grüner „Fernglas-Komet“ über Bayern – Anfang Februar besonders hell

Der Himmelskörper mit dem eigenwilligen Namen C/2022 E3 (ZTF) ist auch auf dem Radar der Vereinigung der Sternfreunde. Der Verein und seine 4.000 Mitgliedern sammeln nach eigenen Angaben engagierte Hobby- und Fachastronomen, Sternwarten, Planetarien sowie andere Vereine unter einem Hut und berichtet regelmäßig über astronomische Phänomene.

Ein Foto des Kometen C/2022 E3 (ZTF) vom 6. Januar 2023. Entdeckt wurde er bereits im März des vergangenen Jahres. © Dan Bartlett/NASA/AFP

Anfang März 2022 im US-Bundesstaat Kalifornien von der Messstation „Zwicky Transient Facility“, daher das Kürzel ZTF, entdeckt, maß die Distanz des Kometen zur Erde noch rund 650 Millionen Kilometer. Wie der astronomische Verein erklärt, beträgt seine Erdumlaufzeit „etwa 50.000 Jahre“. Praktisch für uns Beobachter des Nachthimmels: Die Flugbahn des Kometen stehe „fast senkrecht zur Ekliptik“, also zur Laufbahn der Sonne aus Sicht der Erde. Dadurch sei er besonders gut und lange sichtbar.

42 Millionen Kilometer von der Erde entfernt: Grünes Spektakel am Himmel bis zum 12. Februar

Dabei nähere sich C/2022 E3 der Ekliptik von Norden, „die er am 12. Februar nach Süden hin durchstößt“ und aus dem Blickfeld der bayerischen Laien-Astronomen schießt. Doch bis dahin bietet er einiges an Unterhaltung, besonders am Mittwoch, 1. Februar. An diesem Tag habe er „mit 42 Millionen Kilometer seine kleinste Entfernung zur Erde“, so die Sternfreunde. Zugleich soll der Komet nach deren Angaben zum Monatswechsel, nahe dem nördlichen Himmelspol, die höchste Strahlkraft besitzen.

Eine Karte zur Bahn des Kometen C/2022 E3 (ZTF) von Anfang Januar bis Anfang März 2023. Bis zum Monatswechsel soll er die ganze Nacht am Himmel sichtbar sein. © Vereinigung der Sternfreunde e.V./CC BY-SA 4.0

Gutes Beobachtungsfenster Anfang Februar: Komet sogar mit bloßem Auge erkennbar

Seit Mitte Januar kann der Himmelskörper in Bayern mithilfe eines einfachen Fernglases beobachtet werden, daher dessen Bezeichnung als „Fernglas-Komet“. Um ihn zu entdecken, müssen die irdischen Beobachter jedoch nicht hektisch werden. Während der Phase seiner maximalen Strahlkraft Ende Januar/Anfang Februar soll er die ganze Nacht hindurch sichtbar sein – für aufmerksame Beobachter sogar mit bloßem Auge.

Doch das nächste himmlische Ereignis konterkariert die Pläne der Sterngucker. Am Sonntag, 5. Februar, ist Vollmond, der mit seiner Helligkeit die Sichtung des Kometen erschwert. Der Tipp der Sternfreunde: Wer das erste Beobachtungsfenster verpasst hat, habe in der zweiten Februarwoche bei abnehmendem Mond eine letzte Möglichkeit, C/2022 E3 zu bewundern. Generell lohnt es sich im kommenden Monat öfter den Sternen zuzuwenden, denn daneben hält der Februar für Hobby-Astronomen und Sterngucker hält noch einiges bereit.

