Streit unter Grundschülern eskaliert: Bub (10) wird schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht

Von: Thomas Eldersch

Ein Streit unter Grundschülern endet für einen von ihnen im Krankenhaus. (Symbolbild) © imago stock&people

Bei einem Streit zwischen zwei Grundschülern wurde ein Bub so schwer verletzt, dass er operiert werden muss. Jetzt ermittelt sogar die Kripo.

Vohburg an der Donau – Schulhofrangeleien sind wohl überall auf der Welt an der Tagesordnung. Aber ein Vorfall in Vohburg an der Donau (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm) sticht dabei jetzt heraus. Zwei Grundschüler gerieten am Montag so heftig aneinander, dass am Ende einer der beiden im Krankenhaus landete und operiert werden musste.

Streit unter Grundschülern eskaliert: Bub schwer verletzt

Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord schreibt, geschah der Vorfall bereits am Montag, 18. Juli. Auf dem Schulhof der Grundschule in Vohburg an der Donau gerieten gegen 11 Uhr zwei Schüler – neun und zehn Jahre alt – aneinander. Zunächst blieb es noch bei Beschimpfungen, dann artete der Streit immer weiter aus. Die beiden begannen sich zu schubsen – schließlich folgten Tritte gegen die Beine. Der Neunjährige soll in Laufe des Streits seinen Widersacher auch mit der Faust in den Bauch geschlagen haben. Irgendwann fiel der Zehnjährige auf den Boden. Damit endete die Auseinandersetzung.

Klassenkameraden des Zehnjährigen brachten ihn anschließend ins Sekretariat. Er wurde dort von der Schulleitung betreut. Aber sein Zustand verschlechterte sich zusehends. Die Polizei schreibt: „Der Zehnjährige klagte über Unwohlsein und wirkte benommen, worauf von der Schule unverzüglich der Rettungsdienst alarmiert und der Junge in ein Klinikum eingeliefert wurde.“ Auch ein Notarzt wurde zur Unterstützung gerufen.

Die Kommunikation mit der Mutter gestaltete sich zunächst schwierig. Seine Familie stammt aus der Ukraine. Eine russischsprachige Schülerin konnte für die Schulleitung übersetzen.

Streit auf Schulhof: Kripo übernimmt Ermittlungen

Im Krankenhaus angekommen, stellten die Ärzte fest, dass der Bub eine schwere Verletzung erlitten hat. Er musste operiert werden. Die Schwere der Verletzung rief deshalb auch die Kriminalpolizei Ingolstadt auf den Plan. Sie nahmen Ermittlungen in Zusammenarbeit mit der Polizeiinspektion Geisenfeld auf. Derzeit werden noch Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte vernommen, heißt es in der Pressemitteilung weiter. „Auch ist es Aufgabe der Polizei zu klären, inwieweit der im Klinikum festgestellte Gesundheitszustand des zehnjährigen Kindes mit dem vorausgegangenen Streit in unmittelbarem kausalem Zusammenhang steht.“ (tel)

