Frau berichtet bayerischer Polizei von Missbrauch nach Verschleppung

Von: Helena Grillenberger

Teilen

Die Polizei bittet um Mithilfe. © dpa

Im Gunzenhausener Gemeindeteil Frickenfeld ist eine Frau überfallen und missbraucht worden. Die Polizei bittet nun um Mithilfe.

Gunzenhausen - Nach einem Überfall auf eine Frau im Gunzenhausener Gemeindeteil Frickenfelden bittet die Polizei Mittelfranken um Mithilfe. So sei am Samstagabend, 12. März, eine Frau von mehreren Männern überfallen und anschließend sexuell missbraucht worden. Das teilte die Polizei am Mittwoch, 16. März, mit.

Demnach war die Frau gegen 18.20 Uhr auf dem Gehweg die Bismarckstraße bzw. Sichlingerstraße entlang unterwegs. In diesem Bereich, wo genau könne die Polizei momentan noch nicht sagen, griff sie ein bisher unbekannter Täter an und brachte sie in ein Fahrzeug. In dem Fahrzeug sollen sich zwei weitere unbekannte Männer befunden haben.

Nach Überfall in Gunzenhausen (Bayern): Frau wurde in Wohnung gebracht

Anschließend sei die Frau in ein bislang unbekanntes Haus bzw. eine Wohnung gebracht worden. Dort sei sie von mehreren Tätern geschlagen und massiv sexuell missbraucht worden. Danach sei sie an den Ort zurückgebracht worden, an dem sie angegriffen worden war (Bismarckstraße bzw. Sichlingerstraße).

Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen Pkw (Marke und Kennzeichen unbekannt) gehandelt haben. Von einem der Männer liegt eine Beschreibung vor:

ca. 30 Jahre alt

eventuell türkischer Herkunft

schwarzer Bart

schwarze Haare

schlanke Statur

auffällig seien seine großen braunen Augen gewesen

zur Tatzeit habe er eine raschelnde, dünne Sportjacke getragen

Nach Missbrauch in Gunzenhausen: Kriminalpolizei ermittelt

Nachdem die Frau aus dem Auto ausgestiegen war, sei sie nach Hause gelaufen und habe ihrem Lebensgefährten erzählt, was passiert war. Sie sei leicht verletzt gewesen und habe unter Schock gestanden.

Lesen Sie auch Jugendliche in Fürth prügeln sich mit Klappstuhl und Werbeaufsteller Nach einem verbalen Schlagabtausch sind mehrere Jugendliche in der Fürther Südstadt unter anderem mit einem Klappstuhl aufeinander losgegangen. Jugendliche in Fürth prügeln sich mit Klappstuhl und Werbeaufsteller Auseinandersetzung in Fürther Innenstadt: Mann durch Messerangriff schwer verletzt In der Fürther Innenstadt wurde einen Mann durch einen Messerangriff schwer verwundet. Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Auseinandersetzung in Fürther Innenstadt: Mann durch Messerangriff schwer verletzt

Das Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen in dem Fall übernommen und bittet dringend um Zeugenhinweise

Frau in Gunzenhausen missbraucht - Polizei Mittelfranken bittet um Zeugenhinweise

Wem ist in der Zeit von ca. 18.15 Uhr bis ca. 18.45 Uhr eine Frau aufgefallen, die auf dem Gehweg der Bismarck- bzw. der Sichlingerstraße gelaufen ist und in deren Nähe ein schwarzer Pkw angehalten hat?

Wer hat beobachtet, dass eine Frau in der genannten Zeit in einen schwarzen Pkw eingestiegen ist (eventuell in Begleitung eines Mannes)?

Wem ist in der Zeit von ca. 19.10 Uhr bis 19.30 Uhr eine Frau aufgefallen, die in der Bismarck- bzw. der Sichlingerstraße aus einem schwarzen Pkw ausgestiegen ist?

Wem ist eine Frau aufgefallen, die in der Zeit von ca. 19.10 Uhr bis 19.30 Uhr die Sichlingerstraße in südliche Richtung (Richtung Bismarckstraße) oder die Bismarckstraße in östliche Richtung gelaufen ist? Die Frau hatte Blutanhaftungen im Gesicht und stand vermutlich unter Schock.

Wer hat im o. g. Zeitraum in der Nähe der beschriebenen Straßenzüge einen schwarzen Pkw beobachtet, der mit mehreren Männern besetzt war?

Wem ist im weiteren Umfeld (Gunzenhausen und nähere Umgebung) ein solcher schwarzer Pkw aufgefallen?

Wem ist in der Zeit zwischen ca. 18.20 Uhr und 19.30 Uhr an einem Wohnhaus/Wohnung in Gunzenhausen oder der näheren Umgebung ein schwarzer Pkw aufgefallen, aus dem drei Männer und eine Frau (oder auch nur eine der Personen) ausgestiegen sind?

Personen, die Angaben zu diesen Fragen machen können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Ungewöhnlicher Vorfall in Gunzenhausen - Polizei: „Wir nehmen es definitiv ernst“

Eine Polizei-Sprecherin sagte auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur (dpa), eine solche Tat wäre höchst ungewöhnlich, und vieles sei noch unklar. Aber die Frau schildere den Vorfall sehr detailreich und habe auch dazu passende Verletzungen im Gesicht und am Körper. „Wir nehmen es definitiv ernst.“

Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.