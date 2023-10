Messer-Angriff auf Nachbar: 47-Jährige soll Mann Schnittwunden zugefügt haben

Von: Lisa Metzger

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht auf der Straße. © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Am Sonntagabend (29. Oktober) hat die Polizei eine 47-Jährige in Nürnberg festgenommen. Sie soll ihren Nachbarn mit einem Messer angegriffen haben.

Nürnberg – Wie die Polizei am Montag in einer Mitteilung erklärt, soll eine 47-Jährige aus Nürnberg ihren 55-jährigen Nachbarn mit einem Messer angegriffen haben. Dem Vorfall sei ein Streit vorausgegangen. Worum es dabei genau ging, kann die Polizei vorerst noch nicht sagen.

47-Jährige bedroht Nachbar mit Messer: Mann erleidet Schnittwunden an Armen

Der Streit entwickelte sich schnell in einen handgreiflichen Konflikt. Die Frau bedrohte den Mann mit einem Messer und soll diesen damit auch angegriffen haben. Der 55-Jährige sei mit Schnittwunden an den Armen in seine Wohnung geflohen. Von dort aus habe er die Polizei kontaktiert.

Die Beamten nahmen die Frau in ihrer Wohnung fest. Ob sie in Untersuchungshaft muss, soll ein Richter im Laufe des Montags entscheiden. Der 55-Jährige kam in eine Klinik. Lebensgefahr bestehe laut Informationen der Polizei jedoch nicht.

