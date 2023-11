Hacker attackieren zwölf Gemeinden in Bayern: Verwaltung lahmgelegt – „Erheblichen Einschränkungen“ für Bürger

Von: Felix Herz

Die Verwaltungsgemeinschaft Altenstadt ist Opfer einer Cyberattacke geworden. Die Folgen sind erhebliche Einschränkungen in den betroffenen Verwaltungen. (Symbolbild) © Funke Foto Services / IMAGO

Zwölf Gemeinden in Bayern wurden dem Zweckverband gemeindliche Datenverarbeitung zufolge „Opfer einer Cyberattacke“. Für die Bürger hat das Folgen.

Neu-Ulm – Cyberkriminelle haben die Betriebsabläufe in einem Dutzend schwäbischer Verwaltungen erheblich gestört. Der für die Datenverarbeitung zuständige Zweckverband im Landkreis Neu-Ulm ist „Ziel eines Hackerangriffs geworden und kann als IT-Zentrum für die angeschlossenen Gemeinden bis auf Weiteres nicht funktionieren“, so die Mitteilung auf der Webseite der Verwaltungsgemeinschaft Altenstadt.

Bürgerbüros und diverse Ämter betroffen: „Beeinträchtigungen in den betroffenen Verwaltungen“

Die Verwaltungsgemeinschaft gibt an, dass insbesondere die Bürgerbüros mit ihren Melde- und Passämtern, die Gemeindekassen und die Friedhofsverwaltungen betroffen sind. „Es wird für eine Weile erhebliche Beeinträchtigungen in den betroffenen Verwaltungen geben“, lautet die Aussage in der Mitteilung. „Es wird den Bürgern geraten, sich vor einem persönlichen Besuch erst telefonisch im Rathaus zu informieren, ob ihr Anliegen derzeit bearbeitet werden kann.“

Elf Gemeinden aus dem Landkreis Neu-Ulm und eine aus dem Kreis Augsburg sind Mitglieder des Zweckverbands. (fhz)

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung vom Redakteur Felix Herz sorgfältig geprüft.