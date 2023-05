Hagel verwandelt Dorf im Berchtesgadener Land in Winterlandschaft

Von: Johannes Welte

Hagel-Unwetter verwandelt Dorf im Chiemgau in Winterlandschaft © Freiwillige Feuerwehr Ainring

Der Mai-Regen geht den Menschen im Freistaat mittlerweile gehörig auf die Nerven. In einem Dorf im Berchtesgadener Land kam es am Samstagabend aber noch viel dicker.

Thundorf – Der kleine Ort Thundorf (130 Einwohner) ist eine echte oberbayerische Landidylle (Landkreis Berchtesgadener Land) mit Bauernhöfen und einer Kirche mit Zwiebelturm in der Ortsmitte. Das Dorf liegt fünf Kilometer westlich von Freilassing. In dem Ortsteil der Gemeinde Ainring ging am Samstagabend aber schier die Welt unter - während man etwa auf der Polizeiwache im benachbarten Freilassing gar nichts davon mitbekam.

Hagel-Unwetter verwandelt Dorf im Berchtesgadener Land in Winterlandschaft © Freiwillige Feuerwehr Ainring

Gespenstische Szenerie: Unwetter macht aus einem Dorf im Berchtesgadener Land eine Winterlandschaft

Ein Gewitter sorgte für einen Wolkenbruch, schließlich hagelte es auch noch wie aus Kübeln. Gegen 18 rückte die Feuerwehr aus. Die Männer in den Einsatzfahrzeugen fuhren durch eine gespenstische Szenerie: Mehrere Zentimeter dick hatte sich der Hagel über die Straßen und Wiesen gelegt, alles war schneeweiß.

Die Einsatzkräfte zückten ihre Handys, um das Geschehen festzuhalten. Trotz des winterlichen Anblicks hatte das Unwetter aber keine größeren Schäden hinterlassen. Es handelte sich zudem um ein lokal begrenztes Wetterphänomen, weshalb man in den Nachbarorten gar nichts davon mitbekam. auch nicht bei der Polizei in Freilassing.

Hagel-Unwetter verwandelt Dorf im Berchtesgadener Land in Winterlandschaft © Freiwillige Feuerwehr Ainring

