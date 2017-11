Handbremse vergessen: Aus einem VW wird ein U-Boot

Kleiner Fehler, große Wirkung: Ein Wessobrunner vergaß, in seinem Auto die Handbremse zu ziehen. Die Folge: Der Wagen rollte in den Riegsee.

Riegsee - Da staunte ein 38-jähriger Wessobrunner nicht schlecht, nachdem er am vergangenen Freitag vergessen hatte, in seinem am Riegsee abgestellten Auto die Handbremse anzuziehen. Der fahrerlose Wagen – ein VW Scirocco, der im Bereich der Bruggerhütte beim Campingplatz stand – machte sich selbstständig, rollte die abschüssige Wiese hinunter, durchbrach ein Geländer und versank schließlich im See. Von dem Pkw, der sich etwa 50 Meter vom Ufer entfernt befand, konnte man nur noch das Dach sehen. Laut Polizeibericht kam es zu dem Vorfall gegen 23.20 Uhr.

Zur Bergung rückten die Rettungsdienste mit einem Großaufgebot an. Vor Ort waren die Feuerwehren aus Spatzenhausen und Murnau sowie die Wasserwachten Murnau, Uffing und Weilheim, die Taucher mit dabei hatten. Insgesamt waren über 50 Kräfte im Einsatz. Mit einer Winde konnte das Fahrzeug aus dem Wasser gezogen werden. Es dürfte ein Totalschaden sein.