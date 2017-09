Alarm! Handgranate am Tennisplatz entdeckt

Aufsehenerregender Fund am Mittenwalder Tennisplatz: Bei Bauarbeiten kommt ein Relikt aus dem Zweiten Weltkrieg zum Vorschein. Ein Fall für den sogenannten Kampfmittelräumdienst.

Mittenwald – Nicht nur im Marktgemeinderat herrscht ab und zu explosive Stimmung, sondern auch beim Tennisclub. Auf dessen Anlage im Ried wurde am Donnerstag Mittenwald sprichwörtlich von seiner Vergangenheit eingeholt. Bei Bauarbeiten kam dort eine amerikanische Handgranate aus dem Zweiten Weltkrieg zum Vorschein.

+ Als das dreck-ummantelte Modell vom Typ MK2 von der beauftragten Firma entdeckt wird, ist die Aufregung natürlich groß. Ist die Waffe etwa noch scharf? Steht eine Detonation bevor? Nach der Sperrung des neuralgischen Geländes verständigte man umgehend die Experten. Am Freitagvormittag rückten Spezialisten des Kampfmittel-Räumdienstes an. „Aufgrund der Lage und des Zustands ging in diesem Fall keine Gefahr von der Granate aus“, teilt der Mittenwalder Polizeichef Andreas Nieß. mit.

Aber der Dienststellenleiter rät dennoch zur Vorsicht: „Trotz ihres Alters haben solche Kampfmittel ihre Gefährlichkeit nicht verloren. Im Gegenteil, die starke Verwitterung macht sie noch gefährlicher, und es besteht höchste Lebensgefahr.“

Da Nieß zufolge beim spektakulären Fund im Ried eine Straftat ausgeschlossen werden konnte, nahm das Entschärfungs-Kommando die MK2 mit an einen sicheren Ort, an dem derlei Relikte aus der Vergangenheit gesammelt und gesprengt werden. Immer wieder sorgen solche Funde deutschlandweit für Aufsehen.

Natürlich war die Handgranate am Freitag auch im Rathaus in aller Munde. Bürgermeister Adolf Hornsteiner und Ordnungsamtschef Josef Stieglmeier machten sich vor Ort bei TCM-Mitglied Andreas Pfister schlau. Inzwischen haben sie nach Rücksprache mit den Experten den Bereich zwischen den beiden Tennisplätzen wieder frei gegeben.

In diesem Zusammenhang lohnt sich ein Blick zurück. Zum Ende des Zweiten Weltkriegs rücken Anfang Mai 1945 amerikanische Streitkräfte in Mittenwald ein und besetzen den Geigenbauort. Und wie kam die Handgranate ins Erdreich an der Tennisanlage? „Vielleicht haben die Amerikaner dort Übungen gemacht“, mutmaßt Zeitzeuge Hans Neuner (Hackl), der damals ein Bub mit fünf Jahren war. Immerhin war das Gelände seinerzeit ein Müll-Abladeplatz.

Im Ried sorgten US-Soldaten bereits am 16. Juli 1944 für Aufsehen. Eine alliierte Propeller-Maschine (Flying Fortress), die zuvor München bombardiert hatte, musste dort draußen notlanden. Um ein Haar wäre die amerikanische Besatzung von einigen aufgebrachten Einheimischen gelyncht worden.

Christof Schnürer