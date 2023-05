Erschreckende Gewalt in Coburg: 15-Jähriger schlägt Obdachlosen zusammen – und zerstört sein Handy

Polizei sucht Zeugen

+ © Michael Gstettenbauer / IMAGO Ein 15-Jähriger hat in Coburg einen Obdachlosen, der auf einer Parkbank schlief, zusammengeschlagen. (Symbolbild) © Michael Gstettenbauer / IMAGO

Zu einem schlimmen Akt der Gewalt ist es am Montagabend in Coburg gekommen. Ein Teenager schlug einen Obdachlosen zusammen, der auf einer Parkbank schlief.

Coburg – In einer Pressemitteilung vom Donnerstagvormittag, 25. Mai, berichtet das Polizeipräsidium Oberfranken von einem heftigen Gewalt-Ausbruch, der sich südlich der Coburger Innenstadt zugetragen hat. Am Montagabend, 22. Mai, soll ein Teenager einen Obdachlosen angegriffen haben.

Gewalt gegen Obdachlosen: 15-Jähriger verletzt Obdachlosen „erheblich“

In der Pressemitteilung schreibt die Polizei, dass sich die Tat gegen 22.55 Uhr am Brunnen Marschberg, Ecke Hutstraße, zugetragen hatte. Dort hatte sich der 33-jährige Wohnungslose auf eine Parkbank gelegt, um zu schlafen. Dann griff der beschuldigte Teenager an, laut Polizei trat und schlug er unvermittelt auf den Mann ein. Anschließend durchsuchte der Angreifer die Sachen des Obdachlosen und zerstörte dessen Mobiltelefon. „Der Obdachlose erlitt bei dem Vorfall Verletzungen im Kopfbereich und Prellungen. Er kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus“, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Auf den Vorfall waren Zeugen aufmerksam geworden. Sie alarmierten sofort die Polizei, welche den Jugendlichen kurze Zeit später bei der eingeleiteten Fahndung festnehmen konnten. „Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Coburg erließ ein Ermittlungsrichter am Dienstagnachmittag Haftbefehl gegen den 15-Jährigen“, so die Polizei.

U-Haft für den 15-Jährigen – vermeintlicher Mittäter wieder auf freiem Fuß

Derzeit sitzt der Teenager in Untersuchungshaft. Ein zweiter junger Mann, der zunächst als möglicher Mittäter festgenommen worden war, befindet sich inzwischen wieder auf freiem Fuß – wegen mangels dringenden Tatverdachts.

Im Zusammenhang mit dem Vorfall sucht die Coburger Polizei nun weitere Zeugen. „Insbesondere wird nach dem Fahrer eines dunklen 1er-BMW gesucht, der gegen 22.57 Uhr von der Frankenbrücke in Richtung Hutstraße mit seinem Fahrzeug unterwegs war“. Alle Zeugen sollen sich unter der Telefonnummer (09 56) 1 64 50 bei der Kripo Coburg melden. (fhz)

