Handyverbot löst Polizeieinsatz aus: Junge in Landshut schreit „sehr brutal“

Von: Christoph Sahler

Eine Mutter untersagt ihrem 10-jährigen Sohn, sein Handy zu benutzen. Dies regt den Jungen so sehr auf, dass er laut schreit und ein Nachbar die Polizei ruft.

Landshut – Ein 10-jähriger Junge in Niederbayern hat so lautstark protestiert, weil er sein Smartphone nicht nutzen durfte, dass die Polizei einschreiten musste. Dies berichtete die Deutsche Presseagentur (dpa) am Montag (5. September).

Landshut: Mutter verbietet Jungen das Handy – Geschrei ruft Polizei auf den Plan

Ein besorgter Anrufer hatte die Beamten über das „sehr brutal klingende Geschrei“ aus einem Mehrfamilienhaus in Landshut in Kenntnis gesetzt.

Die Mutter des Jungen hatte ihm den Gebrauch des Handys untersagt - abgesehen von seiner Verärgerung war er bei der Ankunft der Polizei am Samstag wohlauf. Ob die Beamten in der Lage waren, den Jungen zu beruhigen, konnte der Polizeisprecher nicht bestätigen. (csa/dpa)

