Tötungsdelikt an Hanna (23): Fall landet bei „Aktenzeichen XY“ – Soko „Club“ ruft Zeugen auf

Etwa vier Wochen ist es her, dass die 23-jährige Hanna aus Aschau tot aufgefunden worden war. Die Suche nach dem Täter geht weiter – jetzt auch im Fernsehen.

Aschau – 200 Zeuginnen und Zeugen wurden den Angaben der Polizei zufolge befragt, öffentlich mit Fotos von Fundstücken gesucht und per Infostand in Aschau die Bürger auf den Fall aufmerksam gemacht. In den vier Wochen, seit die 23-jährige Hanna aus Aschau, Landkreis Rosenheim, am 3. Oktober tot nahe dem Fluss Prien aufgefunden worden war, hat die Polizei zahlreiche Maßnahmen eingeleitet, um den Täter zu finden. Bisher jedoch ohne Erfolg. Nun folgte ein weiterer öffentlicher Aufruf – und der Schritt ins Fernsehen.

Tötungsdelikt an Hanna: Polizei ruft öffentlich Zeugen auf

Die Sonderkommission „Club“ ermittelt weiter in dem Fall der durch ein Gewaltverbrechen getöteten 23-Jährigen. Am Vorabend ihres Todes hatte die junge Frau den Aschauer Club „Eiskeller“ besucht, war dann auf dem Heimweg verschwunden und später tot aufgefunden worden.

Bei den bisher von den Ermittlern befragten Zeugen handelt es sich hauptsächlich um andere Gäste des Clubs, die sich am besagten Abend ebenfalls dort aufgehalten hatten. Auch Fotos von gefunden Gegenständen, zum Beispiel einer auffälligen Holzuhr, waren veröffentlicht worden. Zwischenzeitlich war auch explizit nach einem Jogger gesucht worden – nachdem man diesen gefunden hatte, ergaben sich hier aber keine neuen Hinweise.

Den Zeugenaufruf wiederholte die Polizei nun. Weil noch immer Zeugen, die sich im Club „Eiskeller“ am Vorabend der Tat aufgehalten hatten, unbekannt seien, heißt es in der Pressemitteilung: „Deshalb bittet die Soko „Club“ explizit diese Personen, sich nun aktiv über das Medien-Upload-Portal zu melden und ihre Kontaktdaten mitzuteilen“.

Hanna (23) nach Disco-Besuch getötet: Fall landet bei „Aktenzeichen XY“

Die ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY ... ungelöst“ beschäftigt sich in ihren monatlich ausgestrahlten Folgen mit ungelösten Verbrechen, bei denen wichtige Zeugen noch gesucht werden und möglicherweise zur Aufklärung beitragen können. Die öffentliche Aufmerksamkeit ist groß und oft wurden Fälle dank einer Ausstrahlung im Fernsehen gelöst. Selbiges erhofft man sich nun im Fall der getöteten 23-Jährigen: Am kommenden Mittwoch, 9. November, wird das Verbrechen in der Sendung ab 20.15 Uhr thematisiert.

Die Ankündigung der Polizei lautet dazu wörtlich: „Soko-Leiter Hans-Peter Butz wird den Fall in der Sendung „Aktenzeichen XY… ungelöst“ am 9. November vorstellen und dabei insbesondere zur Herkunft der aufgefundenen und sichergestellten Armbanduhr um Hinweise bitten.“ (fhz)

