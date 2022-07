Auto kommt von Fahrbahn ab und stürzt Böschung hinunter - Anwohner eilen zur Unfallstelle

Unfall in Bayern

Er kam mit seinem Fahrzeug zunächst von der Fahrbahn ab, dann überschlug sich ein 41-Jähriger mit seinem Pkw. Anwohner eilten zur Unfallstelle.

Haßberge - Ein spektakulärer Verkehrsunfall ereignete sich am Sonntagmorgen auf der B26 in Höhe Roßstadt im Landkreis Haßberge. Wie das Nachrichtenportal News5 berichtet, stürzte ein Auto eine Böschung hinunter und überschlug sich, der Fahrer wurde unmittelbar von Anwohnern versorgt. Der 41-Jährige war zunächst in seinem Auto eingeschlossen, er verletzte sich bei dem Unfall mittelschwer.

Eltmann/Haßberge in Bayern: Auto kommt von Fahrbahn ab und stürzt Böschung hinunter

Wie News5 weiter berichtet, sei der 41-Jährige zunächst nach links von der Fahrbahn abgekommen, er stürzte anschließend mit seinem Auto eine Böschung hinunter. Dabei hatte sich das Fahrzeug mehrfach überschlagen, es kam anschließend vor einem Gartengrundstück zum Erliegen. Anwohner hatten den Unfall gehört, sie kümmerten sich demnach bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um den eingeklemmten Fahrer. Der 41-Jährige wurde anschließend von der Feuerwehr befreit. Wie das Portal weiter berichtet, wurde der Mann bei dem Unfall mittelschwer verletzt.

