Streit am Bahnhof eskaliert: Mann wird in Gleise gestoßen - Auch ein Messer war im Spiel

Von: Katarina Amtmann

Ein Streit am Nürnberger Hauptbahnhof ist eskaliert (Symbolbild). © IMAGO / IPA Photo

Ein 43-Jähriger hatte einen jungen Mann (20) am Hauptbahnhof Nürnberg mit einem Messer angegriffen. Ein 18-Jähriger schubste den Mann ins Gleis.

Nürnberg - Am Samstag, 25. Februar, stieß ein 18-Jähriger einen 43-Jährigem am Nürnberger Hauptbahnhof in den Gleisbereich. Über den Vorfall berichtet die Polizei Mittelfranken in einer Pressemitteilung mit dem Titel: „Versuchtes Tötungsdelikt am Nürnberger Hauptbahnhof“.

Streit am Nürnberger Hauptbahnhof: Mann greift 20-Jährigen mit dem Messer an

Der Mitteilung zufolge gerieten gegen 13.50 Uhr mehrere Personen am Bahnsteig in Streit. In dessen Verlauf griff ein 43-Jähriger einen 20-Jährigen mit einem Messer an und versuchte ihn zu verletzen. Der junge Mann wich dem Angriff aus und blieb unverletzt. Ein 18-Jähriger packte den 43-Jährigen daraufhin und stieß ihn in den Gleisbereich.

43-Jähriger am Nürnberger Hauptbahnhof in Gleise gestoßen - Mehrere Festnahmen

Der Mann blieb kurze Zeit benommen liegen, er verließ die Gleise anschließend aber wieder selbstständig. „Zum Zeitpunkt des Geschehens fand auf den betroffenen Gleisen kein Zugverkehr statt. Der 43-Jährige wurde durch den Angriff leicht verletzt“, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei.

Alarmierte Streifen der Bundespolizei und der DB-Sicherheit nahmen die beteiligten Personen fest. „Das vom 43-Jährigen verwendete Tatmesser konnte bei einer Absuche vor Ort aufgefunden und sichergestellt werden. In welchem Verhältnis die Personen zu einander stehen, ist derzeit Gegenstand der weiteren Ermittlungen“, heißt es weiter.

Die Nürnberger Kriminalpolizei ermittelt. „Auf Antrag der zuständigen Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wird der 18-Jährige einem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt“, heißt es abschließend.

