Tritte gegen den Kopf: Vier Männer greifen 19-Jährigen an - Mordkommission ermittelt

Von: Katarina Amtmann

Ein Mann wurde am Nürnberger Hauptbahnhof angegriffen (Symbolbild). © IMAGO / Die Videomanufaktur

Vier Männer haben am Nürnberger Hauptbahnhof einen 19-Jährigen attackiert. Der junge Mann kam ins Krankenhaus, die Angreifer wurden festgenommen.

Nürnberg - Vier junge Männer haben einen 19-Jährigen am Hauptbahnhof Nürnberg mit Tritten gegen den Kopf schwer verletzt. Ob die Angreifer (20, 25, 26 und 27 Jahre alt) in Untersuchungshaft kämen, entscheide nun ein Ermittlungsrichter. Das sagte ein Sprecher der Polizei Mittelfranken am Sonntag, 19. März.

Wegen der Gefährlichkeit solcher Angriffe ermittele die Mordkommission.

Mann am Nürnberger Hauptbahnhof brutal angegriffen - Vier Männer festgenommen

Der 19-Jährige war in den frühen Morgenstunden des Samstags aus noch unbekannten Gründen mit den vier Männern in Streit geraten. „Im Verlauf der Streitigkeit schlugen ihn die Männer zu Boden und traten dort mehrmals auf den Kopf des 19-Jährigen ein“, teilte die Polizei zu dem Vorfall weiter mit. Das Opfer kam mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus, befand sich aber nicht in Lebensgefahr. Drei der Täter wurden kurze Zeit später noch im Bahnhof, der vierte in einem Zug festgenommen. (kam/dpa)

Das sind die gefährlichsten Bahnhöfe in Deutschland

Der Nürnberger Hauptbahnhof gehört nicht zu den zehn am meisten frequentieren Bahnhöfen in Deutschland. Trotzdem ist er in der Kriminalitätsstatistik vorne dabei. Erst kürzlich hatte ein 43-Jähriger einen jungen Mann am Nürnberger Hauptbahnhof mit einem Messer angegriffen. Ein 18-Jähriger schubste den Mann ins Gleis.

