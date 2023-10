Hausbewohnerin (52) bedroht Feuerwehr mit Axt – Polizei muss auf sie schießen

Von: Elisa Buhrke

Eine Frau hat Einsatzkräfte der Feuerwehr mit einer Axt bedroht. Die Polizei musste zur Überwältigung schießen. (Symbolbild) © IMAGO/Michael Gstettenbauer

Eine Frau in Bayreuth hat Feuerwehrkräfte bei einem Brandeinsatz mit Axt und Schusswaffe angegriffen. Die Polizei musste zur Überwältigung schießen.

Bayreuth - Ein Feuerwehreinsatz in der Bayreuther Saas am Freitagnachmittag endete in einer gefährlichen Konfrontation. Eine 52-jährige Hausbewohnerin bedrohte die Einsatzkräfte mit einer Schusswaffe und einer Axt, was ein Eingreifen der Polizei erforderte.

Die Feuerwehr wurde kurz vor 14 Uhr zu einem Kleinbrand in einem Garten am Saaser Berg gerufen, wie das Polizeipräsidium Oberfranken am Freitag (27. Oktober) mitteilte. Bei dem Versuch, die Flammen zu löschen, wurden sie jedoch von der Hausbewohnerin mit den genannten Waffen bedroht und mussten sich zurückziehen.

Frau bedroht Feuerwehr mit Axt – Polizei muss auf sie schießen

Die Situation eskalierte weiter, als die Frau auch die herbeigerufenen Polizeibeamten bedrohte. Um die Frau zu überwältigen, mussten die Polizisten ihre Dienstwaffe einsetzen und auf sie schießen. Ein Notarzt versorgte die 52-Jährige umgehend medizinisch. Laut Angaben des Arztes besteht für sie keine Lebensgefahr. Glücklicherweise gab es keine weiteren Verletzten.

Während des gesamten Einsatzes, der bis etwa 15.45 Uhr dauerte, blieb der Saaser Berg gesperrt. Die genauen Umstände des Vorfalls sind noch unklar und werden derzeit von den Behörden untersucht.

