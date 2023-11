Borna-Virus in Bayern: Wie man sich infiziert, welche Symptome man hat und wie man sich schützen kann

Von: Felix Herz

In Bayern hat sich ein Mann mit dem Borna-Virus infiziert. Ein seltener Fall – doch die Verläufe sind immer schwer, meist tödlich. Wer überträgt die Krankheit und sind auch Katzen betroffen? Die Antworten auf die drängendsten Fragen.

München – Der Fall sorgte für Aufregung: Vor kurzem hat sich ein Mann in Mittelfranken mit dem Borna-Virus infiziert. Das kommt zwar selten vor, die Verläufe sind aber fast immer mindestens schwer bis tödlich. Nun stellen sich viele Menschen Fragen zu dem Virus, etwa wie er übertragen wird und welche Symptome es gibt. Hier gibt es die Antworten.

Das Borna-Virus Beim Borna Disease Virus 1 (kurz: BoDV-1) handelt es sich um den Erreger der Borna’schen Krankheit. Sie ist seit mehr als 250 Jahren als tierische Seuche bekannt. 2018 wurde sie erstmalig als Ursache für eine schwere Gehirnhautentzündung beim Menschen identifiziert. Zahlenmäßig kommt es in ganz Deutschland sehr selten zu einer Ansteckung mit dem Borna-Virus. Die Konsequenzen einer Infektion sind jedoch dramatisch: Die meisten Menschen starben in Folge des Borna-Virus, die wenigen Überlebenden trugen teils schwere Folgeschäden davon.

Wie infiziert man sich mit dem Borna-Virus?

Laut Robert-Koch-Institut (RKI) liegt das Kerngebiet des Borna-Virus in Deutschland zu großen Teilen in Bayern, die nördlichen und östlichen Regionen des Freistaats zählen zum erweiterten Gebiet – im Alpenraum kommt es dagegen kaum vor. Übertragen wird das Borna-Virus nach aktuellem Wissensstand ausschließlich von der Feldspitzmaus. Sie zählt laut Bayerischem Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) als „einziges zurzeit bekanntes natürliches Reservoir“ für das Borna-Virus.

Das Borna-Virus wird nach aktuellem Stand nur von der Feldspitzmaus auf den Menschen übertragen. Kerngebiet des Virus liegt vor allem in Bayern, das zeigt das Merkblatt des Robert-Koch-Instituts. © blickwinkel / IMAGO / Screenshot Merkblatt Borna Disease Virus / RKI / Merkur-Collage

Die Übertragung von BoDV-1 von der Feldspitzmaus auf den Menschen ist noch nicht geklärt, schreibt das LGL. Da die Feldspitzmaus das Virus, ohne selbst daran zu erkranken, über Speichel, Kot, Urin und die Haut ausscheiden kann, sind mehrere Übertragungswege auf den Menschen denkbar.

Mögliche Infektionswege könnten die Aufnahme des Virus über verunreinigte Lebensmittel oder Wasser, das Einatmen des Virus über kontaminierten Staub, eine Schmierinfektion über kontaminierte Erde oder auch der direkte Kontakt bzw. Biss einer Feldspitzmaus sein.

Borna-Virus-Ansteckung: Können Katzen das Virus übertragen?

Viele Menschen fürchten, dass auch Katzen das Virus übertragen können. Laut LGL ist dies zwar nicht nachgewiesen, aber vorstellbar. Dabei geht es um die Übertragung durch ein „Bindeglied“ wie die Hauskatze, die die Feldspitzmaus jagt. Immerhin: Die Übertragung von Mensch-zu-Mensch ist laut LGL „extrem unwahrscheinlich und bisher auch nicht bekannt“. Dies betrifft auch die Übertragung von anderen Tieren (zum Beispiel Schaf oder Pferd) auf den Menschen.

Welche Symptome hat man bei einer Infektion mit dem Borna-Virus?

Nach aktuellem Stand ist eine Infektion mit dem Borna-Virus beim Menschen sehr selten. Dem Robert-Koch-Institut sind seit Einführung der Meldepflicht zum 1. März 2020 deutschlandweit bis zu 6 akute Fälle von BoDV-1 Enzephalitis pro Meldejahr übermittelt worden – mehr als 90 Prozent dieser Fälle stammen aus Bayern.

Vor kurzem hat sich ein Mann in Bayern mit dem Borna-Virus infiziert. Das kommt selten vor – doch die Verläufe sind fast immer schwer bis tödlich. (Symbolbild) © picture alliance/dpa/Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin | - / imagebroker / IMAGO / Merkur-Collage

Die typischen Symptome nach einer Infektion mit BoDV-1 sind die folgenden:

Anfangs entsprechen sie einem allgemeinen Krankheitsgefühl samt Kopfschmerzen und Fieber

Im Anschluss (i. d. R. binnen weniger Tage) kam es zu neurologischen Symptomen, wie Verhaltensauffälligkeiten, Sprach- und Gangstörungen

Im weiteren Verlauf entwickelten die Patienten dann eine schwere Enzephalitis und fielen binnen Tagen bis Wochen in ein tiefes Koma

Wie gefährlich ist das Borna-Virus?

Zwar sind nur wenige Fälle von Infektionen mit dem Borna-Virus bekannt – die Verläufe sind aber fast immer schwer bis tödlich. Wer die Ansteckung überlebt, leidet meist für den Rest seines Lebens an den Folgen der Krankeheit. So schreibt das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL): „Bis auf bisher vier Erkrankungsfälle, die teilweise mit schwersten Folgeschäden überlebten, verstarben alle bekannten Fälle an der BoDV-1 Infektion.“

Wie kann man sich vor dem Borna-Virus schützen?

Es gibt bislang keine Impfung gegen BoDV-1. Das Risiko einer Infektion mit dem Borna-Virus kann laut LGL daher nur durch eine Vermeidung des Kontakts zu Feldmäusen und deren Ausscheidungen reduziert werden. Wer Feldspitzmäuse im häuslichen Umfeld beobachtet, sollte Vorkehrungen treffen, um diese zu vertreiben. Tote Spitzmäuse sollten schließlich nicht mit bloßen Händen angefasst werden. „Ist eine tote Spitzmaus zu entsorgen – zum Beispiel, weil eine Katze sie ins Haus geschleppt hat – dann sollten Gummihandschuhe und bei Staubentwicklung möglichst eine eng anliegende Maske oder eine Feinstaubmaske (z. B. FFP2, KN95) und nach Möglichkeit eine Schutzbrille getragen werden“, schreibt das LGL. Vor der Entsorgung sollte die Spitzmäuse und deren Ausscheidungen gründlich mit einem Reinigungsmittel besprüht werden.

Das Robert Koch-Institut empfiehlt, sofort nach Beendigung staubiger Arbeiten zu duschen (einschließlich Haarewaschens) und die benutzte Kleidung umgehend zu waschen. Abschließend mahnt das RKI noch, dass sich Spitzmäuse nicht als Haustiere eignen. (fhz)

