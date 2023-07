Heftige Unwetter in Bayern: 12 Verletzte bei Firmenfeier im Freien – ein Schwerverletzter

Gegenstände flogen umher

Am Samstagabend zogen teils heftige Gewitter über den Freistaat hinweg. Eine Firmenfeier im Freien wurde davon überrascht – mit unschönen Folgen.

Gutenstetten – Eine gewaltige Unwetter-Woche geht zu Ende. Nachdem bereits unter der Woche schwere Gewitter über den Freistaat hinweggefegt waren, erhitzte sich die Temperatur am Samstag, 15. Juli, in ganz Bayern. Dann kam es, wie es kommen musste – die nächsten Gewitter brodelten über dem Freistaat. Eine Firmenfeier in Mittelfranken wurde von der Wetterlage ziemlich überrascht, mit traurigen Folgen.

+ Am Samstagabend zogen heftige Gewitter über Mittelfranken hinweg. Eine Firmenfeier im Freien wurde davon überrascht – mit fatalen Folgen. (Symbolbild) © Merzbach/dpa

Gewitterknall über Mittelfranken – Firmenfeier von Wetterlage überrascht

Am Samstagabend feierte eine Firma in Gutenstetten, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, ausgelassen ein Sommerfest im Freien. Einem Sprecher der Polizei zufolge wurden sie dabei von den plötzlich aufziehenden Gewittern über Mittelfranken überrascht. Der Sturm riss demnach mehrere Sonnenschirme und Pavillons aus ihren Verankerungen. Die fliegenden Gegenstände trafen einige der Anwesenden.

Dabei wurden insgesamt zwölf der feiernden Mitarbeiter der Firma verletzt. Einer der Gäste erlitt schwere Kopfverletzungen durch die umherfliegenden Gegenstände. Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Firmenfeier im Gewitter: Ermittlungen zum Unfallhergang

Wovon der schwerverletzte Mann genau getroffen wurde, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen, sagte der Sprecher am Sonntag, 16. Juli. Glück im Unglück hatten die anderen elf Verletzten: Sie kamen dem Sprecher zufolge mit leichten Blessuren davon. (fhz)

