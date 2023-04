„Ich bin sehr angstfrei“: Fränkin (52) überrascht als neue Kandidatin in laufender GNTM-Staffel

Von: Elisa Buhrke

Model Charlene aus Bayern stößt als neue Kandidatin in die laufende GNTM-Staffel unter der Leitung von Heidi Klum. © ProSieben/Richard Hübner (Screenshot aus dem Vorstellungsvideo von Charlene M. unter https://www.prosieben.de/serien/germanys-next-topmodel-by-heidi-klum/kandidaten/charlene-steckbrief-portraet2023-67122)

Charlene ist dreifache Mutter und bringt bereits Modelerfahrung mit. Die 52-Jährige aus Bayern mischt als neue Kandidatin die laufende Staffel von Germany‘s Next Topmodel auf.

Georgensgmünd - „Meine verrückte Art äußert sich eher in so körperlichen Sachen“, sagt Charlene M. in ihrem Vorstellungsvideo der aktuellen Staffel von Germany‘s Next Topmodel. Was sie damit meint: „Dass ich sehr angstfrei bin. Im Urlaub, in Portugal, springe ich zum Beispiel einfach mal von der Zehn-Meter-Klippe“, erzählt die 52-Jährige aus dem mittelfränkischen Landkreis Roth im Interview mit ProSieben. Hauptberuflich arbeitet sie als Yogalehrerin und als sogenanntes Best-Ager-Model in Werbespots.

Ihre Abenteuerlust muss die dreifache Mutter auch in der kommenden Folge von GNTM am Donnerstag, 6. April, beweisen: Dann tritt sie als eine von sechs neuen Kandidatinnen der laufenden Sendung bei. Doch ihre Konkurrentinnen, die bereits seit der 1. Folge dabei sind, empfangen sie nicht gerade mit Begeisterung.

Heidi Klum lässt sechs neue Kandidatinnen in laufende GNTM-Staffel

„Digga, was soll das, die kommen erst zur Folge acht!“, meckert eines der Models bereits in der Vorschau (Video auf ProSieben-Website: „Die neuen Models sind da!“ vom 4. April). Eine andere Kandidatin schließt sich an: „Ich finde es super unfair gegenüber uns.“ Heidi Klum scheint hingegen begeistert von ihrem Coup, denn sie erzählt in der Vorschau, dass sie bereits seit acht Wochen auf ihre Nachzüglerinnen warte. Nicht zum ersten Mal dürfen auch ältere Frauen an der Show teilnehmen. Klum holte schon im letzten Jahr Best-Ager-Models in die Sendung, eines von ihnen setzte sich bis ins Finale durch.

Im privaten Umfeld mit Partner und Töchtern: GNTM-Kandidatin Charlene aus Georgensgmünd in Mittelfranken. © ProSieben/Richard Hübner (Screenshot aus dem Vorstellungsvideo von Charlene M. unter https://www.prosieben.de/serien/germanys-next-topmodel-by-heidi-klum/kandidaten/charlene-steckbrief-portraet2023-67122)

Als zweitälteste Kandidatin der aktuellen Staffel möchte Charlene beweisen, dass Schönheit unabhängig vom Alter ist. Sie freue sich auf die Show: „Auf die wahnsinnig außergewöhnlichen Shootings, mit vielen Fotografen. Auf die vielen anderen Kandidatinnen, die das auch erleben dürfen mit mir.“

In ihrem privaten Umfeld im bayerischen Georgensgmünd, das im Vorstellungsvideo von ProSieben zu sehen ist, wirkt die 52-Jährige ausgelassen und fröhlich. Ständig lacht sie, während die Kamera sie filmt. Das Model präsentiert sich mit seinem Partner und seinen zwei jüngeren Töchtern in der Küche, während sie gemeinsam kochen und essen.

Model Charlene (52) aus Franken freut sich auf Germany‘s Next Topmodel

„Wir werden unsere Mama total vermissen. Das wird dann schon komisch ohne sie. Sie macht ja trotzdem immer noch viel für uns: Den Haushalt, Wäsche machen, kochen“, erzählt eine ihrer Töchter, selbst bereits eine junge Erwachsene, und fängt an, zu lachen. Genau wie ihre Mutter trägt sie ihre Haare lang und offen. Charlenes Haare fallen jedoch durch ihre silber-graue Farbe auf. „Ich hoffe, es ist nicht zu schmutzig, wenn ich wiederkomme“, erwidert die 52-Jährige.

Die Kandidatin bringt bereits Vorerfahrung in der Mode- und Werbebranche mit, denn ihre Sedcard als Best Ager Model ist bei einer Bielefelder Modelagentur hinterlegt. Ihre Arbeit im kommerziellen Bereich mache ihr großen Spaß, erzählt sie im Interview mit ProSieben. Wie sie sich in der Show schlagen wird, lässt sich ab der kommenden GNTM-Folge mitverfolgen.

