Die Suche nach dem Schicksal der toten Kinder

Von: Andrea Stinglwagner

Ein Ort zum Trauern und Nachdenken: Das Grab der Zwangsarbeiter-Kinder in Burgkirchen an der Alz © Foto: Andrea Stinglwagner

Was passierte mit den Babys und Kindern von Zwangsarbeitern im Zweiten Weltkrieg in Bayern? Heimatforscher bitten um Mithilfe bei der Aufklärung einer Geschichte, die uns alle angeht. Was haben Ihre Omas und Opas, Ihre Eltern, Ihre Tanten und Onkel erzählt - egal wo in Bayern? Über Zwangsarbeiterinnen, die vielleicht am elterlichen Bauernhof oder in der nahen Industrie mithalfen - und schwanger wurden? Jeder Hinweis kann helfen, Licht in die dunkle Geschichte zu bringen.

In Südostbayern wurde dieser Tage eines besonderen Jahrestags gedacht: Die Gemeinde Burgkirchen an der Alz im Landkreis Altötting feierte das 70-jährige Bestehen ihres Gedenkorts der so genannten Ausländerkinder-Pflegestätte. Hier im Ort ist auch die Ruhestätte von 152 Kindern osteuropäischer Zwangsarbeiterinnen, die in dieser trostlosen Baracke im 2. Weltkrieg starben. Vernachlässigt, verhungert, erfroren. Lesen Sie hier, was damals passierte. Und ganz wichtig: Heimatforscher bitten um Ihre Mithilfe: Haben Sie bei sich zuhause, egal wo in Bayern, durch Erzählungen der Verwandtschaft oder aus anderer Quellen, gehört, was im Zweiten Weltkrieg mit den Kindern von Zwangsarbeitern bei Ihnen am Ort geschah?

Doch der Reihe nach, zurück in die dunklen Zeiten des Krieges. Die bayerischen Männer kämpften an der Front – im Deutschen Reich fehlten die Arbeitskräfte. Deshalb wurden Frauen und Männer, meist zwischen 17 und 30 Jahre alt, aus osteuropäischen Ländern verschleppt und hier zur Arbeit gezwungen - oft auch mit brutaler Gewalt. Diese Zwangsarbeiter, hauptsächlich aus Polen (sie mussten ein „P“ auf der rechten Brustseite tragen), wurden vor allem in der Landwirtschaft und in der Industrie eingesetzt. In den Landkreisen Altötting und Mühldorf, verwaltet durch NS-Kreisleiter Fritz Schwägerl, waren rund 4000 Frauen und Männer im Zwangseinsatz. Sie arbeiteten auf den Bauernhöfen, aber auch in der Industrie wie der 1939 gegründeten Anorgana, dem heutigen Werk Gendorf. Intimer Kontakt zu Deutschen war verboten und endete für Frauen im KZ und für Männer am Galgen.

Fritz Schwägerl. NSDAP-Kreisleiter von Mühldorf und Altötting, gestorben im Mai 1945 durch Selbstmord © Stadtarchiv Mühldorf

Als die Zwangsarbeiterinnen ins Deutsche Reich verschleppt wurden, hieß es anfangs: Wer schwanger wird, darf zurück ins Heimatland. Viele wurden also schwanger, meist von Männern aus dem eigenen Land. Aber auf einen Erlass von Reichsführer SS Heinrich Himmler wurden die Schwangeren nicht mehr abgeschoben, sondern in neu gebaute Entbindungs- und Kinderheime gebracht. Die Stätte in Burgkirchen wurde am 15. April 1944 bezogen. Die Wöchnerinnen mussten schon ganz kurz nach der Geburt wieder arbeiten. Ihre Kinder aber mussten sie in der Nazi-Pflegestätte zurücklassen. Und dort wurden sie grauenvoll vernachlässigt. Sie bekamen keine Muttermilch, sondern viel zu wenig Kuhmilch und sogar Kaffee, um ihr Sterben zu beschleunigen. Sie verhungerten, starben aufgrund der unhygienischen, mangelnden Pflege in den eiskalten Räumen. Laut dem Pflegestellen-Leiter Matthias Ottmann habe eine „russische Ärztin“ den Kindern sogar „Spritzen“ gegeben, „nach denen sie blau anliefen und bald darauf starben.“

Historisches Bild: In dieser Baracke befand sich die Kinder-Pflegestätte © Foto: Capt. M. M. Braaf, OMGUS-Akten BayHStA

Im Sterbebuch des Standesamtes Burgkirchen sind Namen und Daten der armen Kinder vermerkt. Todesursachen: vor allem „Verdauungsstörungen“, „Herzschwäche“ oder schlicht: „Lebensschwäche“. Die toten Kinder wurden von einem jungen Russen im Handwagerl in schlichten Holzkisten oder auf dem Arm zur Kirche St. Johann gebracht und vom damaligen Pfarrer Fürstberger im Massengrab beerdigt. Die Extremitäten der toten Kinder sollen teils von Ratten angefressen worden sein.

Ein Auszug aus dem Sterbebuch des Standesamtes Burgkirchen © Oettinger Land, Alois Remmelberger

Kurz vor Eintreffen der Amerikaner im Mai 1945 hat Dr. Artur Hartung, Arzt im Werk Gendorf, die 40 verbliebenen Kinder noch an die Mütter zurückgebracht, wie er bei der Entnazifierungs-Befragung durch Amerikaner angab. 40 wurden also gerettet, verstorben waren innerhalb von nur neun Monaten 159 Kinder.

1953 wurde in Burgkirchen der Gedenkort Kindergrab Burgkirchen errichtet. Die Gemeinde feierte nun das 70jährige Jubiläum mit einer großen Gedenkveranstaltung. Alle Infos zur Burgkirchner Ausländerkinder-Pflegestätte unter https://www.burgkirchen.de

Allein in Bayern gab es über 30 Ausländerkinder-Pflegestätten. Gedenkorte gibt es heute noch in Ruhrsdorf, Laberweinting, Markt Indersdorf oder Uttenhofen. Insgesamt sollen rund 200 000 Zwangsarbeiter-Kinder in solchen Pflegestätten im Deutschen Reich gestorben sein.

Längst ist nicht in ganz Bayern erforscht, wo die Zwangsarbeiter-Kinder im Krieg untergebracht wurden, wie sie dort behandelt wurden, wie sie starben und wo sie begraben liegen. Haben also Sie, lieber Leser, aus Erzählungen Ihrer Eltern oder Großeltern darüber etwas mitgekriegt? Bitte melden Sie sich bei Alois Remmelberger, Ortsheimatpfleger der Gemeinde Burgkirchen, per Mail an: alois.remmelberger@t-online.de

Beispiel für erfolgreiche Heimatforschung: Überlebender gefunden!

Wie wichtig es ist, dass diese Geschichte auch heute noch, so lange Zeit nach dem Krieg, aufgeklärt wird, zeigt folgende Geschichte: Einer der Burgkirchner Heimatforscher hat tatsächlich einen Überlebenden in Polen aufgespürt - das letzte in der Burgkirchner Nazi-Baracke geborene Kind.

Andreas Bialas ist selbst Pole. 1989 wanderte der Lehrer nach Deutschland aus. Als er eines Tages im Mühldorfer Stadtmuseum von der Burgkirchner Kinder-Pflegestätte erfährt, berührt es ihn tief. Er sieht die Liste der toten Kinder und plötzlich liest er: seinen eigenen Namen. Zwei Mädchen, Regina und Aniela Bialas, wurden am 4. April 1945 in der Baracke geboren und starben nach wenigen Tagen. „Ich hatte sofort meine eigenen Kinder vor Augen. Ich hatte das Gefühl, ich habe diese Babys in meinem Arm.“

Andreas Bialas schließt sich der Gruppe „Kindergrab“ des Vereins „Für das Erinnern“ an. Ziel: Antworten finden. Wie war das genau damals? „Viele Familien in Polen wissen heute nur noch, wir haben damals in Deutschland Verwandte verloren.“

Nun startet Bialas Detektivarbeit. Sein Ausgangspunkt: die im Standesamt archivierten Daten der Kinder und Mütter. Er recherchiert im „Arolsen“-Zentralarchiv der NS-Geschichte, Zeitungen und Radios drucken und senden seine Aufrufe: Wer kennt jemand? Auf Facebook schreibt er gleichnamige Menschen an. Sobald er die Herkunftsorte weiß, wendet er sich dort an Behörden und Pfarreien. Meist wird er abgewiesen: Datenschutz. Oft verläuft die Suche ins Leere. Leider: Auch die Suche nach der Familie der beiden Zwillinge mit dem Nachnamen Bialas aus dem Kindergrab bleibt erfolglos.

Auf ein Kind aber setzt der 61-Jährige große Hoffnung: Jan Gruchalski. Das letzte in der Burgkirchner Baracke geborene Baby. Seine Mutter Irene, eine Polin, war 1941 mit 15 Jahren nach Deutschland verschleppt worden. In den Kriegswirren ganz kurz vor Eintreffen der Amerikaner, am 2. Mai 1945 um 22 Uhr, war der kleine Jan zur Welt gekommen.

Über dieses Kind recherchiert Bialas. Und eines Tages klingelt sein Telefon. Ein Mann ist dran, anonym. Er wisse, wo Jan Gruchalski lebt. Nennt den Ort, wünscht „viel Glück“ – und legt auf. Bialas fasst sich ein Herz und fährt einfach hin: Jastrowie. Nordpolen. Heute glaubt er, irgendeine gute Macht habe ihn gelenkt. Denn an einem Spielplatz trifft er rund 40 Jahre alte Frauen. Er fragt eine auf gut Glück nach Jan und sie antwortet: „Ja, den kenne ich…“

Bialas klingelt bei Gruchalski, ein kleiner Mann öffnet. Wo er geboren sei? Deutschland, mehr wisse er nicht. Im Kinderheim habe er gelebt. Bialas zeigt dem Mann all die Dokumente, Bilder von der Baracke. Und der Pole fängt an zu weinen. Bialas ist betroffen: „Es tut mir leid, dass ich all das Vergangene jetzt aufwirble…“ Aber er beteuert: „Nein, ich weine vor Glück!“

Jan Gruchalski (links) mit Geschichtsforscher Andreas Bialas an dem Tag, an dem er ihn in Polen aufspürte © Andreas Bialas

Heuer nun, 78 Jahre nach seiner Geburt in jener schrecklichen Baracke, ist Jan Gruchalski zurückgekehrt nach Burgkirchen. Andreas Bialas zeigt ihm den Ort, wo das dunkle Holzgebäude stand, führt ihn zum Mahnmal. Tief berührt steht Gruchalski am Kindergrab. „Wenn der Krieg länger gedauert hätte, würde ich jetzt auch dort drin liegen.“

Jan Gruchalski mit Andreas Bialas und Jans Verwandten am Mahnmal der toten Kinder © Andreas Bialas

Und ein weiterer Besuch steht an: am Grab seines Bruders Franz. Auch ihn hat Bialas gefunden – 1948 war er auf die Welt gekommen, starb 2018 im nahen Waldkraiburg. Hier im schönen Waldfriedhof beginnt Jan Gruchalski wieder zu weinen. Er umarmt den Grabstein, als umarme er seinen Bruder und nimmt Abschied von dem, den er nie kennenlernen durfte.

Wie Franz war Jan Gruchalski von ihrer Mutter zur Adoption gegeben worden, die Väter kümmerten sich nicht. Jan hat sich, nach einer Kindheit bei der Pflegefamilie und in Kinderheimen, ein gutes Leben in Polen aufgebaut. Am Unwissen der Vergangenheit aber hatte er sein Leben lang gelitten.

Das Dankbarkeit, die Andreas Bialas in Jan Gruchalskis Augen leuchten sah, spornt ihn an, weiterzuforschen. So viele Fragen gibt es noch. So viele Schicksale sind noch ungeklärt.