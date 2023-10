Auto überschlägt sich, zweiter Wagen stürzt Böschung hinab: 170.000 Euro Schaden und drei Verletzte

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Ein junger Mann hat auf der A7 in Bayern einen schweren Unfall verursacht. An beiden beteiligten Autos entstand Totalschaden.

Heimertingen - 170.000 Euro Schaden und drei Verletzte, das ist die Bilanz eines Unfalls im Landkreis Unterallgäu. Ein 21-Jähriger hatte den Unfall auf der A7 am Samstagmorgen, 7. Oktober, verursacht.

21-Jähriger verursacht Unfall auf A7: 170.000 Euro Schaden und drei Verletzte

Der angetrunkene Mann fiel am frühen Samstagmorgen in einen Sekundenschlaf und fuhr in Heimertingen auf ein vorausfahrendes Auto auf, wie die Polizei mitteilte. Durch den Aufprall verlor die 54-jährige Fahrerin die Kontrolle über ihren Wagen und kam von der Fahrbahn ab. Das Auto stürzte eine Böschung hinunter und landete in einem Acker.

Das Auto des 21-Jährigen überschlug sich den Angaben zufolge durch den Zusammenstoß und rutschte auf dem Dach über den Standstreifen, bis es zum Stehen kam. Der junge Mann erlitt ebenso leichte Verletzungen wie die 54-jährige Fahrerin des anderen Autos und ihr 67-jähriger Beifahrer.

Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.

Unfallverursacher betrunken - Führerschein sichergestellt

Ein Alkoholtest beim Unfallverursacher fiel nach Polizeiangaben positiv aus. Sein Führerschein wurde sichergestellt. An beiden Autos entstand Totalschaden. Der junge Mann muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung verantworten. (kam/dpa)

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen Merkur.de-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie Merkur.de ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.