Heißer Streit in Coburg: Hähnchenteile als Wurfgeschosse

Von: Adriano D'Adamo

In Oberfranken eskaliert ein Streit um den Frittiergrad von Hähnchenteilen. Die Folgen sind schmerzhaft und fettig.

Coburg – Eine Kundin eines Fast-Food-Lokals in Oberfranken hat am Dienstag heiße Hühnchenteile auf eine Angestellte geworfen, da sie diese für unzureichend frittiert hielt. Bei dem Vorfall in Coburg erlitt die 37-jährige Mitarbeiterin leichte Verletzungen, wie die Polizei am Mittwoch (6. September) mitteilte.

Frittierte Hähnchenteile lösten einen Streit in Coburg aus (Symbolbild). © IMAGO/imageBROKER/Oleksandr Latkun

Schwere Körperverletzung: Kundin wirft Hähnchenteile auf Mitarbeiterin

Gegen die 42-jährige Kundin werde unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung im Zusammenhang mit den heißen, fettigen Wurfobjekten ermittelt, so ein Polizeisprecher. Die Personalien der Frau wurden am Tatort erfasst.

Laut Polizei erlitt die Verkäuferin durch den Angriff eine Rötung im Schlüsselbeinbereich. Das bezahlte Essen ließ die Angreiferin im Schnellrestaurant zurück. (adda/dpa)

