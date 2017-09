Heizkessel explodiert - drei Menschen verletzt

Die Männer hatten am Samstagvormittag vor dem Gerät im Nebengebäude eines Hotels gestanden, als der Kessel plötzlich explodierte.

Geierstahl - Ein explodierter Heizkessel hat in Geiersthal (Landkreis Regen) drei Menschen leicht verletzt. Die Männer standen am Samstagvormittag vor dem Gerät im Nebengebäude eines Hotels, wie die Polizei mitteilte. Die Kühlung des Heizkessels war den Beamten zufolge bereits zuvor defekt.

Das Ausmaß des Unglücks ist derzeit noch unklar

Demnach hatte der Hausmeister versucht, das Problem zu beheben, die Hinweise des Herstellers aber falsch verstanden. So war im Behälter noch Wasser, das sich dann am Samstagmorgen seinen Weg suchte. Der Heizkessel riss vor den Augen des Hausmeisters und zweier weiterer Männer binnen weniger Augenblicke auseinander. Wie viel Schaden dabei entstand, war zunächst unklar. An dem Hotel selbst entstanden keine Schäden.

