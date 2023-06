Als Einwanderer zum US-Außenminister: Henry Kissinger feiert 100. Geburtstag - in fränkischer Heimatstadt

Von: Katarina Amtmann

Er wurde in Fürth geboren und stieg als Einwanderer in den USA zum US-Außenminister auf. Um seinen 100. Geburtstag zu feiern, kehrt er nach Franken zurück.

Fürth - Er ist einer der berühmtesten Franken und hat es bis in die amerikanische Spitzenpolitik geschafft. Am 27. Mai hat Henry Kissinger nun runden Geburtstag gefeiert. Geboren wurde er vor 100 Jahren als Heinz Alfred Kissinger in Fürth.

Henry Kissinger bei seinem 95. Geburtstag in Berlin. Zu seinem 100. Geburtstag gibt es einen Festakt in seiner Heimatstadt Fürth. © IMAGO / Eventpress

Name Henry A. Kissinger (geboren als Heinz Alfred Kissinger) Geburtstag 27. Mai 1923 Geburtstort Fürth Familienstand Seit 1973 in zweiter Ehe verheiratet mit Nancy Kissinger Kinder 2

100. Geburtstag von Henry Kissinger: Fürther wurde zum US-Außenminister

1938 war die Familie vor der nazionalsozialistischen Verfolgung aus Deutschland geflohen. Kissinger wuchs dann in New York auf. In den Vereinigten Staaten machte er Karriere und stieg zum Spitzenpolitiker auf. 1969 holte ihn der republikanische Präsident Richard Nixon als Sicherheitsberater ins Weiße Haus. Später wurde er Außenminister. Die politische Bühne verließ er nach dem Amtsantritt des demokratischen Präsidenten Jimmy Carter 1977.

Schon im Mai hatten zahlreiche Politiker zu Kissingers Geburtstag gratuliert. „Die Wiederaufnahme Deutschlands in die internationale Gemeinschaft und das Zusammenwachsen Europas, die wir auch Ihrem Wirken verdanken, ermöglichten auch die Deutsche Einheit, den größten Glücksmoment unserer Geschichte“, wurde zum Beispiel Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in einer Mitteilung zitiert.

Festakt in Fürth zum 100. Geburtstag von Henry Kissinger

Kissingers Heimatstadt Fürth veranstaltet anlässlich seines 100. Geburtstags nun einen Festakt. Dieser findet am Dienstag, 20. Juni, um 17 Uhr im Stadttheater statt. „Kissinger wird persönlich vor Ort sein“, informierte das Bayerische Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration in einer Pressemitteilung. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder soll eine Festrede halten. Geburtstagsglückwünsche wird es unter anderem auch vom ehemaligen Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble geben, Bayerns Innenminister Joachim Herrmann wird ebenfalls zum Festakt kommen. (kam mit dpa)

