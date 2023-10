Orkanböen drohen in Bayern: DWD verschärft Wetter-Warnung

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Sommerliche Temperaturen, Wintereinbruch und Regen - die Wettervorhersagen für Bayern waren zuletzt bunt gemischt. Nun liegt aber eine offizielle Warnung vor.

Update vom 19. Oktober, 20.17 Uhr: Am Freitag ab 6 Uhr morgens bis 18 Uhr abends soll es in den südlichsten Zipfeln Bayerns zu Orkanböen kommen. Der DWD warnt weiterhin mit Alarmstufe Rot für die Kreise Oberallgäu, Garmisch-Partenkirchen und Berchtesgadener Land. Derzeit gilt bereits in Teilen im südlichen Bereich des Alpenvorlands die Warnung vor Sturmböen. Diese sollen sich nach Prognose des DWD sogar noch verschärfen und am frühen Freitagmorgen ab 3 Uhr bis etwa 18 Uhr abends zu schweren Sturmböen ausweiten.

Update vom 19. Oktober, 14.07 Uhr: Der DWD verschärft seine Wetter-Warnung im Freistaat. Wie bisher gilt in Teilen des Alpenvorlands eine amtliche Warnung vor Sturmböen (auf der Warnkarte orange eingefärbt). Hinzu kommt nun eine amtliche Unwetterwarnung vor Orkanböen - Alarmstufe Rot. Betroffen sind die Kreise Oberallgäu, Garmisch-Partenkirchen und Berchtesgadener Land. Die Warnung tritt am Freitagmorgen um 6 Uhr in Kraft und gilt bis 18 Uhr.

Im Süden Bayerns drohen Sturm- und Orkanböen. © IMAGO / Rolf Poss / Screenshot DWD (Collage: Merkur.de)

Heute Sturmböen in Bayern: DWD gibt amtliche Warnung heraus

Erstmeldung vom 19. Oktober, 8.11 Uhr: München - Nach einem zunächst sommerlichen Oktober, stürzten die Temperaturen in Bayern ab. Dann war plötzlich gar Schnee möglich, bis die Prognose plötzlich zu Regen geändert wurde. Nun drohen im Freistaat Sturmböen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Von der amtlichen Warnung ist das Alpenvorland betroffen.

Amtliche Warnung vor Sturmböen in Bayern: Diese Kreise im Freistaat sind betroffen

Kreis Oberallgäu

Kreis Ostallgäu

Kreis Garmisch-Partenkirchen

Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen

Kreis Miesbach

Kreis und Stadt Rosenheim

Kreis Traunstein

Kreis Berchtesgadener Land

Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an. Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind auch auf unserer Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.

Warnung vor Sturmböen in Bayern bis zum Nachmittag: Alpenvorland betroffen

Dazu heißt es: „Es treten oberhalb 1500 m Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 70 km/h aus südwestlicher Richtung auf. In exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 85 km/h gerechnet werden.“ Die Warnung gilt seit Mittwoch, 18. Oktober, um 22 Uhr und ist noch bis Donnerstag um 15 Uhr in Kraft. Für den Rest Bayerns liegen derzeit keine Warnungen vor. (kam)

Wetter in Bayern: Die spektakulärsten Bilder aus den vier Jahreszeiten Fotostrecke ansehen

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen Merkur.de-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie Merkur.de ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.