DWD-Analyse: Wärmster Herbst in Bayern seit 1881 – trotz spätem Wintereinbruch

Von: Felix Herz

Drucken Teilen

Der zurückliegende Herbst in Süddeutschland bricht alle Rekorde: Er war der wärmste seit Beginn der Aufzeichnungen und ungewöhnlich nass.

München – Der vergangene Herbst in Süddeutschland war der wärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im Jahr 1881. Das bedeutet, es war der wärmste Herbst in 142 Jahren. Im Durchschnitt betrug die Temperatur im Freistaat zwischen September und November 11,1 Grad. Dies liegt 7,9 Grad über dem Durchschnitt der international anerkannten Referenzperiode von 1961 bis 1990. Gleichzeitig war es eine sehr feuchte Jahreszeit. Diese Informationen wurden vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am Mittwoch, 29. November, in Offenbach nach einer ersten Analyse seiner rund 2000 Messstationen bekannt gegeben.

Sonnig und warm – aber auch kühl und nass: der Herbst 2023

Trotz der außergewöhnlich hohen Temperaturen waren Bayern und Thüringen im Herbst die kühlsten Regionen in Deutschland. Bundesweit lag die Durchschnittstemperatur bei 11,5 Grad. Selbst bei einem kalten Dezember könnte es in Deutschland das zweitwärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen werden.

Für viele Menschen war der diesjährige Herbst sehr warm, bis Mitte Oktober herrschten spätsommerliche Temperaturen. Bestätigt wird dies nun von Daten und Zahlen. © Wolfgang Maria Weber / IMAGO

Die Sonnenliebhaber in Bayern konnten diesen Herbst besonders genießen. Der Freistaat führt in diesem Jahr die Liste der sonnigsten Bundesländer an. „Dank des zweitsonnigsten Septembers schien die Herbstsonne satte 450 Stunden“, teilte der DWD mit. Besonders sonnig war es im Südosten Bayerns mit mehr als 500 Sonnenstunden. Im Vergleich dazu beträgt der Durchschnitt der Referenzperiode nur 335 Sonnenstunden.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Überdurchschnittlich viel Regen im Herbst: An den Alpen lokal mehr als 500 Liter

Gleichzeitig gab es jedoch auch überdurchschnittlich viel Regen. In Bayern wurden 245 Liter pro Quadratmeter gemessen. Im Durchschnitt der Referenzperiode waren es 204 Liter. „In den Alpen fielen lokal sogar über 500 Liter pro Quadratmeter“, berichtete der DWD.

Für statistische Zwecke fassen Meteorologen die Jahreszeiten in ganzen Monaten zusammen. Daher umfasst der meteorologische Herbst die Monate September, Oktober und November. Der kalendarische oder astronomische Herbstanfang war in diesem Jahr jedoch zur Tag- und Nachtgleiche am 23. September.

Herbstsport in Bayern: 7 Outdoor-Ideen, die sich jetzt lohnen Fotostrecke ansehen

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen Merkur.de-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie Merkur.de ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung vom Redakteur Felix Herz sorgfältig geprüft.