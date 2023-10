Temperaturstürze und Nebelschwaden: Die wichtigsten Tipps für eine sichere Wanderung im Herbst

Von: Frederic Rist

Der Sommer geht langsam zu Ende und die Blätter an den Bäumen beginnen sich zu färben. Die ideale Jahreszeit also zum Wandern durch Bayern. Doch was ist bei einer Bergtour zu beachten?

München – Die hochsommerliche Wetterphase Mitte September neigt sich langsam dem Ende zu und der Herbst zeigt sich von seiner besten Seite. Die Natur leuchtet in bunten Farben, die Luft riecht frisch und die Sonne ist nicht mehr so heiß. Diese Jahreszeit ist bei allen Wanderfreunden besonders beliebt. Doch der Bergsport birgt auch Gefahren. Schlechte Ausrüstung und Verpflegung, mangelndes Können, Müdigkeit oder ein Wetterumschwung werden vielen Wanderern zum Verhängnis.

Schutz vor Stürzen beim Wandern: Festes Schuhwerk und Wanderstöcke

Der Herbst ist die beste Zeit zum Wandern in Bayern: Das Wetter ist beständiger, die Fernsicht weiter als im Sommer und der Trubel der Sommerferien ist vorbei. Viele Gelegenheitswanderer zieht es deshalb in die Berge, um die letzten schönen und erholsamen Tage in der Natur zu verbringen. Der Deutsche Alpenverein (DAV) weist jedoch auf einige wichtige Punkte hin, die beachtet werden sollten, damit die Wanderungen reibungslos und ohne Zwischenfälle verlaufen. Erst kürzlich hatte sich ein Senior beim Wandern verlaufen und notgedrungen in einer Scheune übernachtet.

So sollten Wanderer auch an trockenen und sonnigen Tagen Wanderschuhe mit gutem Profil tragen. Denn gerade im Herbst sind Wege, Steine und Blätter durch Nebel und Morgentau oft nass, auch wenn es nicht geregnet hat. Häufig begangene Wege sind davon besonders betroffen. Deshalb gilt: Augen auf und Vorsicht. Für mehr Trittsicherheit oder zur Schonung der Gelenke sollten Wanderstöcke verwendet werden. Auch der Deutsche Wanderverband weist ausdrücklich darauf hin, dass jeder Wanderer selbst für seine Sicherheit zu sorgen hat.

Die größten Gefahren beim Wandern: Selbstüberschätzung und Müdigkeit

Die größte Gefahr beim Wandern ist jedoch der Mensch selbst. Viele Unfälle passieren, weil Wanderer ihr eigenes Können und ihre Kondition überschätzen. Anfänger wagen sich gerne auf Routen von Profis und sind der Herausforderung nicht gewachsen. Ein Fehltritt kann schwerwiegende Folgen haben. Deshalb ist es wichtig, sich vorher über die eigene Fitness klar zu werden. Der DAV empfiehlt deshalb, gerade bei der ersten Wanderung des Jahres die Latte nicht zu hochzulegen. Gruppenwanderungen sind besonders tückisch. Der Schwierigkeitsgrad der Route sollte sich deshalb immer nach dem schwächsten Glied richten, um eine schnelle Übermüdung zu verhindern.

Denn Müdigkeit und Erschöpfung verschlechtern die Reaktions- und Konzentrationsfähigkeit des Menschen. Unfälle und Stürze können die Folge sein. Gerade beim Wandern im Gebirge sind regelmäßige Pausen wichtig, um die Kraftreserven wieder aufzufüllen und einfach den Moment und die Natur zu genießen. Wichtig: Die Müdigkeit überkommt die meisten Wanderer vor allem beim Abstieg. Denn durch den anstrengenden Aufstieg ist der Körper an seine Grenzen gestoßen und die Erschöpfung ist groß.

Wandern im Herbst: Vorsicht bei Temperaturstürzen, Regen und Blitzen

Doch hin und wieder hilft auch die beste Vorbereitung und Ausrüstung nichts und das Wetter spielt nicht mit. Plötzliche Temperaturstürze, Regenfälle und Blitzeinschläge können Wanderern ernsthafte Probleme bereiten. Oft wird auch die Gefahr von aufziehendem Nebel unterschätzt, der die Sicht erheblich einschränken kann. Deshalb ist es wichtig, während der Wanderung immer ein wachsames Auge auf das Wetter zu haben. Wechselnde Wolkenformationen und unerwartete Wetterumschwünge sollten keinesfalls ignoriert werden.

Für Wanderer, die nach einem anstrengenden Aufstieg in einer Hütte eine Stärkung suchen, ist es ratsam, sich im Herbst rechtzeitig über die Öffnungszeiten zu informieren. Die Webseite des Deutschen Alpenvereins bietet eine informative Übersicht über die aktuellen Öffnungszeiten der DAV-Hütten. Denn gegen Ende September und im Laufe des Oktobers neigt sich die Hüttensaison dem Ende zu. Vor allem in höheren Lagen schließen die Hüttenwirte sogar noch früher. Wer also auf Nummer sicher gehen will, sollte eine Brotzeit mit auf die Wanderung nehmen. (fr)

