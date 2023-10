Frau stirbt bei Unfall in Bayern – Eine 19- und zwei 16-Jährige schwer verletzt

Von: Katarina Amtmann

Ein Citroen geriet in den Gegenverkehr und krachte in einen VW Polo. Dessen 19-jährige Fahrerin wurde schwer verletzt, ebenso zwei Jugendliche im anderen Auto.

Herrieden - Am Freitagmittag, 13. Oktober, ereignete sich auf der Staatsstraße 2248 bei Herrieden (Landkreis Ansbach) ein tragischer Verkehrsunfall, der ein Todesopfer und drei Verletzte zur Folge hatte.

Heftiger Unfall in Mittelfranken: Frau stirbt, drei weitere Personen werden verletzt

Gegen 13.15 Uhr befuhr eine 19-jährige Frau mit einem VW Golf die Staatsstraße 2248 von der A6 kommend in Richtung Herrieden. In entgegengesetzter Richtung war eine 41-jährige Frau mit ihren beiden 16-jährigen Mitfahrerinnen in einem Citroen Berlingo unterwegs. Aus bisher unbekannten Gründen geriet der Citroen in einer langgezogenen Rechtskurve kurz nach dem Herriedener Gemeindeteil Regmannsdorf in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden VW Golf.

Der Aufprall war so heftig, dass sowohl die 19-jährige VW-Fahrerin als auch die beiden 16-jährigen Mitfahrerinnen im Citroen schwer verletzt wurden. Verkehrsteilnehmer aus nachfolgenden Fahrzeugen leisteten Erste Hilfe und alarmierten umgehend den Notruf. Trotz der raschen Hilfe kam für die 41-jährige Fahrerin des Citroen jede Unterstützung zu spät, sie verstarb noch am Unfallort angesichts ihrer schweren Verletzungen.

Rettungskräfte nach tödlichem Unfall im Landkreis Ansbach im Einsatz

„Der verständigte Rettungsdienst zog zwei Rettungshubschrauber hinzu und verbrachte die drei verletzten Frauen in umliegende Krankenhäuser. Einige Ersthelfer sowie Angehörige mussten vor Ort durch einen Seelsorger betreut werden“, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei weiter. (kam)

