Mitgefühl mit den Erdbeben-Opfern: So hilft Bayern

Von: Katrin Woitsch

Teilen

Sie starteten gestern ins Krisengebiet: die erfahrenen BRK-Helfer Jürgen Loibl (links) und Robert Sturm. © BRK

Die Hilfsbereitschaft in Bayern ist riesengroß. Etliche Vereine und Initiativen versuchen den Erdbeben-Opfern zu helfen. Die Helfer erklären, was in der Türkei und Syrien nun am dringendsten gebraucht wird.

München/Freising – Die Stimmung am Flughafen München ist gedrückt. Mehr als 80 Prozent der zahlreichen türkischstämmigen Flughafen-Mitarbeiter kommen aus dem Erdbeben-Gebiet. „Ich habe erst vor einer Stunde wieder einen Anruf bekommen, dass ein Kollege seine ganze Familie verloren hat“, berichtet Thomas Bihler, der Vorsitzende des Flughafenvereins. „In solchen Fällen gibt es Sofortunterstützungen.“

Doch der Verein möchte noch mehr machen – auch für die Opfer in Syrien. „Wir haben eine Stunde, nachdem wir von dem Erdbeben mitbekommen haben, gehandelt und ein Sonderkonto eingerichtet“, sagt Bihler. 70 000 Euro hat der Verein bereits gespendet, hinzu kommen 200 000 Euro, die der Flughafen selbst bereitgestellt hat.

Große Hilfsbereitschaft in Bayern für Erdbeben-Opfer in der Türkei und in Syrien

Auch darüber hinaus hat der Verein in der Kürze der Zeit versucht, so viel wie möglich zu tun: „Mit Hilfe von Partnerorganisationen haben wir vor Ort schon über 20 000 Brote gebacken.“ Fünf Leute hat der Flughafenverein schon in die Türkei geschickt, weitere fünf – unter anderem Bihler selbst – folgen in den nächsten Tagen. „Wir helfen eher in den kleineren Orten, weil die Lkws nicht mehr in die größeren Städte reinkommen“, erklärt Bihler. Der Verein kauft deshalb haltbare Nahrungsmittel, Medikamente und Kleidung in anderen Großstädten wie Istanbul oder Bursa und bringt diese dann in die betroffenen Regionen.

Die Hilfe vor Ort wird noch viele Monate dringend nötig sein.

Auch in Marzling im Kreis Freising startete gestern ein Sattelschlepper des BRK. Das Rote Kreuz hatte dem Roten Halbmond, der Partner-Organisation im Krisengebiet, am Montag sofort Unterstützung angeboten. „Bei uns haben sich auch einige BRK-Kräfte gemeldet, die auf Trümmersuche spezialisiert sind“, berichtet Sprecher Sohrab Taheri-Sohi. Für die akute Hilfe in den ersten Tagen sei keine Unterstützung angefordert worden, berichtet er weiter. Nun hat das Deutsche Rote Kreuz aber eine Liste erreicht, welche Hilfsgüter dringend gebraucht werden.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Krisenhelfer aus Bayern unterwegs: Zahlreiche Spendenaktionen liefern Unterstützung

Für die dreitägige Fahrt im Sattelschlepper meldeten sich zwei erfahrene Krisenhelfer aus Bayern: Jürgen Loibl aus Landshut und Robert Sturm aus Freising. Sie waren auch schon bei Einsätzen in der Ukraine und dem Ahrtal dabei. Gestern morgen starteten sie zunächst in Richtung Berlin. Dort wird der Sattelschlepper im Logistikzentrum des Roten Kreuzes mit Zelten, Decken und Heizgeräten beladen, von dort geht es weiter bis ins Krisengebiet. Aus Leipzig startete am Donnerstag außerdem ein Flugzeug. Insgesamt bringt das Deutsche Rote Kreuz an zwei Tagen 100 Tonnen Hilfsgüter ins Krisengebiet.

„Die Hilfsbereitschaft ist überwältigend groß“, betont Taheri. Auch viele kleine Initiativen und Vereine haben in den vergangenen Tagen Spendenaktionen gestartet. So ehrenwert die Hilfe ist, in der aktuellen Lage könne das eher hinderlich sein, erklärt er. „Die großen Hilfsorganisationen haben Netzwerke vor Ort und erfahren von ihren Partnern, wo was gebraucht wird.“ Viele kleine Hilfstransporter würden die Lage im Krisengebiet eher erschweren. „Am dringendsten werden jetzt Geldspenden gebraucht“, betont Taheri. Denn vieles – zum Beispiel Lebensmittel – kann auch in der Türkei und Syrien gekauft werden, von dort aus sind die Anfahrtswege kürzer. Die großen Organisationen sind sehr krisenerfahren und gut vernetzt, sie könnten gewährleisten, dass das Geld schnell dorthin weitergeleitet wird, wo es gebraucht wird.

„Die Hilfe vor Ort wird noch viele Monate dringend nötig sein“, kündigt Taheri an. Rund 20 Millionen Menschen sind durch das Erdbeben obdachlos geworden. „Sie brauchen eine neue Bleibe. Auch Infrastruktur und Kläranlagen müssen neu aufgebaut werden.“ Dafür wird viel Geld nötig sein – und bald auch Helfer aus dem Ausland. Das BRK und viele anderen Organisationen in Bayern wappnen sich für diesen Moment. Taheri sagt: „Wir sind sofort startklar, wenn wir angefordert werden.“

Spenden-Möglichkeiten für die Erdbeben-Opfer

Aktuell werden für die Erdbeben-Opfer vor allem Geldspenden benötigt. Viele Hilfsorganisationen haben unter dem Stichwort „Erdbeben“ Konten eingerichtet. Eine Auswahl:

Aktion Deutschland Hilft (ein Zusammenschluss von 23 Organisation, darunter Malteser, Johanniter und die Kauferinger Organisation LandsAid): DE62 3702 0500 0000 1020 30

. Deutsches Rotes Kreuz: DE63 3702 0500 0005 0233 07



. Humedica: DE35 7345 0000 0000 0047 47



. Unicef: DE57 3702 0500 0000 3000 00



. Orienthelfer: DE92 7015 0000 0000 5741 11



. UNO-Flüchtlingshilfe: DE78 3705 0198 0020 0088 50

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.