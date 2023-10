Hilferufe aus Gartenhütte: Gebäude steht in Vollbrand – Feuerwehr entdeckt tote Person

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Als die Feuerwehr eintraf, stand das Gebäude bereits in Vollbrand, Flammen schlugen aus dem Dach. Eine Person konnte nur noch tot geborgen werden.

Würzburg – Beim Brand eines Gartenhauses in Würzburg hat die Feuerwehr eine tote Person in den Trümmern entdeckt. Wie die Feuerwehr am Samstagabend, 14. Oktober, mitteilte, habe sich ein hinzugerufenes psychosoziales Notfallteam dann um die weiteren Betroffenen gekümmert. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.

Gartenhütte in Würzburg brennt: Feuerwehr entdeckt tote Person in Gebäude

Gegen 15.45 Uhr seien der Integrierten Leitstelle Würzburg ein Brand eines Gartenhauses und Hilfeschreie gemeldet worden. Das Gebäude in einer Gartensiedlung im Stadtteil Zellerau stand beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bereits in Vollbrand, die Flammen schlugen aus dem Dach. Teilbereiche waren bereits eingestürzt, wie es weiter hieß.

Die Feuerwehr beim Löschen der Gartenhütte. Eine Person wurde tot geborgen. © Dennis Wolz/Feuerwehr Würzburg/dpa/dpa-Bildfunk +++

Mit mehreren Trupps unter schwerem Atemschutz seien die Menschenrettung und Brandbekämpfung von zwei Seiten aus in Angriff genommen worden. Nach kurzer Zeit sei die tote Person unter den Trümmern gefunden worden. (kam/dpa)

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen Merkur.de-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie Merkur.de ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.