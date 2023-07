Fassungslosigkeit nach Bluttat in Bayern: „Mir tut auch der Junge so leid“ – Debatte um Waffennutzung

Von: Felix Herz

Im schwäbischen Langweid hat sich eine schreckliche Bluttat ereignet. Ein Mann hat drei Menschen erschossen und zwei weitere Personen durch Schüsse verletzt.

Update vom 29. Juli, 17.14 Uhr: Die Initiative „Keine Mordwaffen als Sportwaffen“ forderte mit Blick auf die Gewalttat in Langweid erneut ein Verbot tödlicher Sportwaffen. „Das Risiko tödlicher Sportwaffen ist nicht beherrschbar“, teilte der Sprecher der Initiative, Roman Grafe, mit. Das deutsche Waffenrecht sei zu lasch.

Die gleichen Waffen wie bei den Attentaten in Erfurt (2002), Winnenden (2009), Hanau (2020) und Hamburg (2023) seien grundsätzlich für jeden Sportschützen problemlos zu erwerben.

Update vom 29. Juli, 14.45 Uhr: In der schwäbischen Gemeinde herrscht am Samstag tiefes Entsetzen. Gerade einmal 8.900 Einwohner wohnen in Langweid, einem Ort, der fast nur aus Mehrfamilienhäusern besteht. Und in einem davon ereignete sich am späten Freitagabend eine Bluttat, als ein Anwohner drei Nachbarn erschoss und zwei weitere Personen durch Schüsse schwer verletzte. Sie sind im Krankenhaus, befinden sich aber nicht in Lebensgefahr.

Entsetzen in Langweid: Mann tötete drei Nachbarn – Anwohner äußern sich

Inzwischen hat die Polizei weitere Details zur Tat veröffentlicht. So handelt es sich bei dem dringend tatverdächtigen 64-Jährigen um einen Sportschützen. Er besaß demnach mehrere verschiedene Waffen und eine entsprechende waffenrechtliche Erlaubnis. Bei ihm zu Hause sowie im Auto fand die Polizei mehrere Waffen. Auch zum Ablauf der Tat gibt es weitere Details. So hat der Mann die 49-Jährige und ihren 52 Jahre alten Mann im Flur eines Hauses erschossen. Eine 72-Jährige tötete er mit einem Schuss durch die Wohnungstür. Anschließend verletzte er in einem Haus in der Hochvogelstraße eine 32-jährige Frau und einen 44-jährigen Mann ebenfalls mit einem Schuss durch die Wohnungstür schwer.

Die schwäbische Gemeinde Langweid steht nach der Bluttat am Freitagabend unter Schock. Mutmaßlich nach einem Nachbarschaftsstreit hat ein Anwohner drei Nachbarn getötet. © vifogra / Schmelzer

Gegenüber vifogra.de kamen nun auch Anwohner aus Langweid zu Wort. Demnach habe schon lange teils heftiger Streit zwischen den Parteien bestanden. Alle Anwohner zeigen sich tief betroffen von dem Vorfall, man kannte und schätzte die Opfer sehr. Eine Frau berichtet: „Ich zitterte am ganzen Leib, Angst. Mir tut auch der Junge so leid. Der Junge, der übrig geblieben ist von der Familie.“

Wieso der Streit zwischen den Nachbarn derart eskalierte, blieb zunächst unklar. „Die Hintergründe der Tat sind aktuell Gegenstand der Ermittlungen“, sagt Polizeisprecher Markus Trieb. Eines ist zumindest sicher: Seit Freitagabend ist in der beschaulichen Gemeinde nichts mehr so wie früher.

Update vom 29. Juli, 9,15 Uhr: Wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilt, soll der dringend tatverdächtige 64-Jährige noch am Wochenende einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

In einem unscheinbaren Mehrfamilienhaus in Schwaben ereignete sich am Freitagabend eine Bluttat. Ein Mann erschoss drei Menschen, zwei weitere wurden verletzt. © kolbert-press/Christian Kolbert

Erstmeldung vom 29. Juli: Langweid – In der Nacht von Freitag, 28. Juli, auf Samstag, 29. Juli, erlangte der schwäbische Ort Langweid, Landkreis Augsburg, traurige Berühmtheit in Deutschland. In einem unscheinbaren Mehrfamilienhaus wurden fünf Menschen niedergeschossen, drei starben. Viele Fragen zu der Bluttat sind noch offen, doch die Polizei hat einen ersten Verdacht zum Hintergrund.

Mann erschießt drei Menschen in Bayern, zwei weitere werden verletzt

Ein Gewaltexzess erschüttert Langweid. Am Freitagabend soll ein Mann gegen 19.15 Uhr in der Schubertstraße drei Menschen erschossen haben. Es handle sich um zwei Frauen im Alter von 49 und 72 Jahren und einen 52-jährigen Mann, berichtet die Polizei. Anschließend soll der 64-jährige Täter in ein weiteres Haus in der Hochvogelstraße gegangen sein. Dort habe er auf zwei weitere Menschen geschossen, eine 32-Jährige und einen 44-Jährigen. Die ersten drei Menschen starben, letztere zwei werden derzeit in einem Krankenhaus behandelt – der Polizei zufolge befinden sie sich in einem stabilen Zustand.

Nun steht natürlich vor allem Fragen rund um die Hintergründe der Tat im Raum. In den frühen Morgenstunden am Samstag äußerte die Polizei einen ersten Verdacht. Demnach hätten sich Täter und alle von der Tat betroffenen Personen gekannt. „Bei dem Tatverdächtigen und den drei Getöteten handelt es sich um Nachbarn, die im gleichen Mehrfamilienhaus wohnten“, teilt die Polizei in der Nacht zum Samstag mit. „Nach ersten Erkenntnissen ging der Tat ein Nachbarschaftsstreit voraus.“ Auch die zwei Menschen, die der Tatverdächtige in der Hochvogelstraße niederschoss, soll er gekannt haben, teilte die Polizei mit. Wie genau, wurde nicht mitgeteilt.

Hubschrauber im Einsatz – Täter ließ sich „ohne Widerstandshandlungen“ festnehmen

Nachdem die Polizei wegen der Schüsse alarmiert worden war, hatte sie sofort die Fahndung nach dem Täter aufgenommen. Dabei kam auch ein Hubschrauber zum Einsatz. Kurze Zeit später traf man den 64-Jährigen in seinem Auto an. Dort ließ er sich „ohne Widerstandshandlungen“ festnehmen.

Die Kriminalpolizei hat inzwischen die Ermittlungen zu der schlimmen Bluttat aufgenommen. Daher wolle man auch noch keine weiteren Details preisgeben, auch, um Spekulationen zu vermeiden. (fhz)

