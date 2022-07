Hitzewelle im Anmarsch auf Bayern: Knackt München die 40-Grad-Marke?

Von: Franziska Konrad

Tag für Tag klettern die Temperaturen ein Stück weiter in die Höhe: Eine große Hitzewelle rollt über Bayern. Auch München ist betroffen. Regen und Gewitter haben in dieser Zeit Seltenheitswert.

München - Seit mehreren Tagen wurde sie angekündigt, nun ist es so weit: Eine große Hitzewelle schwappt über Bayern - und dem Freistaat stehen die bisher heißesten Tage des Jahres bevor. Mit Temperaturen bis knapp unter 40 Grad. Doch das hochsommerliche Wetter bringt auch Gefahren mit sich.

Hitzewelle in Bayern: Die ganze Woche Temperaturen um die 30 Grad - Kaum Regen

Fakt ist: Die ganze Woche lang sorgt Hoch Jürgen für reichlich Sonnenschein. „Der Dienstag wird ein sehr heißer Tag. Bis fast 40 Grad“, kündigt Meteorologe Dominik Jung auf wetter.net an. Bis Sonntag dominiert ein Mix aus Sonne und Wolken - „dazu gibt es kaum Schauer und Gewitter“, so Jung. Auch ein Blick auf die DWD-Wetterprognose zeigt: Bis Sonntag sind in Bayern Höchsttemperaturen von um die 30 Grad angekündigt. Mit 31 bis 39 Grad, ächzt Franken am Dienstag am meisten unter der Hitze. Aber auch in anderen Landesteilen wird es mit Werten von mehr als 30 Grad vielerorts sehr heiß.

Die Temperaturen klettern Tag für Tag auf dem Thermometer höher: Bayern steht eine Hitzewelle bevor. © Sven Hoppe/dpa/dpa-tmn

Am Mittwoch hingegen steigt an den Alpen und im Westen Bayerns das Gewitterrisiko. Im Allgäu klettern die Temperaturen auf bis zu 30 Grad, in Teilen Oberfrankens und der Oberpfalz auf ganze 37 Grad. Etwas Abkühlung verspricht der Donnerstag mit gebietsweise schauerartigem Regen und vereinzelten Gewittern. Dazu gibt es maximal 27 bis 31 Grad.

Die gute Nachricht für München: Hitzetechnisch kommt die Landeshauptstadt wohl mit einem blauen Auge davon. Laut dem Wetterportal wetter.com bewegen sich die Temperaturen in München diese Woche zwischen 28 Grad (am Samstag) und 34 Grad (am Mittwoch).

Während die hohen Temperaturen Wasserratten und Sonnenanbeter erfreuen, bedeuten diese gleichzeitig für andere Menschen eine Qual, zum Teil sogar Gefahr. „Bei großer Hitze sind Schwindel, Übelkeit, Kopfschmerzen und Herz-Kreislauf-Störungen typische Beschwerden“, warnte bereits Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU). Das Ministerium hat im Internet Tipps zusammengestellt, wie sich die Hitze gut überstehen lässt.

Hitzewelle in Bayern - Tipps vom Gesundheitsministerium:

- Wohnung abdunkeln.

- Viel Trinken, aber: „An heißen Tagen gilt: Generell sollte die Flüssigkeit weder sehr kalt noch sehr heiß sein.“

- Leichte Kost beim Essen, zum Beispiel Salate, Gemüse und Obst, das viel Wasser enthält.

- Stress vermeiden: „Wenn möglich, halten Sie eine Mittagsruhe.

Hitze in Bayern: Holetschek warnt vor „typischen Beschwerden“

Eine weitere Gefahr: Bayernweit herrscht wegen der Hitze in den kommenden Tagen hohe Waldbrandgefahr. Stufe 4 und 5 - und damit die zweithöchste und höchste auf der Skala - werden für weite Teile erwartet. Teils ordneten die Regierungsbezirke Beobachtungsflüge an. Und nach wochenlanger Trockenheit rückten am Montag die Feuerwehren in Unterfranken bereits zu mehreren Bränden in Wälder und auf Felder aus.

Doch was steht Bayern die kommenden Wochen bevor? Hält die Hitzewelle an? Dazu hat Dominik Jung eine Wetterprognose bis zum 2. August analysiert. Sein Fazit: „Es geht relativ trocken weiter.“ Ob die Hitze zurückkommt, dahinter sieht er bisher nur ein „Fragezeichen“. Aber er betont: „Es könnte noch länger sehr warm - vor allem in der Südhälfte des Landes - weitergehen.“ Inklusive „wenig Regen, meist nur einzelne Schauer und Gewittern“. (kof/dpa)