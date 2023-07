Hitze-Wochenende in Bayern: Steht der große Knall bevor? – „Heftige Gewitter“ drohen

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Deutschland steht ein Hitze-Wochenende bevor, auch in Franken klettern die Temperaturen auf über 30 Grad. Mitte der Woche könnte allerdings die Abkühlung kommen.

Nürnberg – Ein Sturm fegte am Mittwoch, 5. Juli, über Deutschland hinweg. Besonders der Norden wurde getroffen, aber auch in Süddeutschland wurde es ungemütlich. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) gab unter anderem eine Warnung vor starkem Gewitter mit Sturmböen, Starkregen und Hagel heraus. Betroffen war neben München und der Region sowie Teilen der Oberpfalz auch Mittelfranken. In Niederbayern wütete ebenfalls ein Unwetter, acht Kühe starben dort durch einen Blitzeinschlag.

Bayern vor Hitze-Wochenende: Bis zu 34 Grad in Mittelfranken

Nun nimmt der Sommer aber wieder Fahrt auf, Bayern steht ein Hitze-Wochenende bevor. Davon bleibt auch Franken nicht verschont. Am Freitag setzt sich „zunehmend heiße Luft aus Südeuropa“ durch, wie Wetter-Experte Stefan Ochs (wetterochs.de) in seiner Prognose für Franken berichtet. Die Temperaturen klettern dann bereits auf 30 Grad.

Samstag und Sonntag soll es ebenfalls sonnig und trocken bleiben. Die Temperaturen steigen dann sogar noch weiter – auf bis zu 32 beziehungsweise 34 Grad.

Wetter in Bayern: Die spektakulärsten Bilder aus den vier Jahreszeiten Fotostrecke ansehen

Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.

Nach Hitzewelle in Franken: „Mit der Bildung heftiger Gewitter zu rechnen“

„Am Montag überquert uns von Nordwesten her eine Kaltfront. Abhängig vom genauen Timing werden Höchsttemperaturen von 28 bis 33 Grad erreicht. Es ist mit der Bildung heftiger Gewitter zu rechnen“, so die Prognose des Wetter-Experten.

Franken steht ein Hitze-Wochenende bevor, ab Mitte der Woche könnte es ungemütlich werden (Symbolbild). © IMAGO / Wirestock / Michael Gstettenbauer (Collage: Merkur.de)

Auch am Dienstag bleibt es mit bis zu 33 Grad heiß. „Es könnte sich aber auch der Temperaturrückgang vom Vortag fortsetzen“, so Ochs. Ab Mitte der Woche „strömen gemäßigte Atlantikluftmassen mit Regenschauern zu uns und die Höchsttemperaturen liegen bei 25 Grad“, so die weitere Vorhersage. (kam)

Alle Nachrichten aus Nürnberg und Umgebung sowie aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.