Hochmotorisierter Sportwagen auf A3 pulverisiert: Fahrer sofort tot - Autobahn gesperrt

Von: Anna Kirschner

Auf der A3 bei Nürnberg soll ein Sportwagen bei einem Unfall 60 Meter weit geflogen und in die Schutzwand eines Restaurants gekracht sein. Andere Autofahrer nutzten später die Rettungsgasse.

Altdorf bei Nürnberg – Ein schwerer Verkehrsunfall auf der Autobahn A3 im Bereich von Altdorf (Lkr. Nürnberger Land) kostete am Sonntagnachmittag (5. November) einen 59-jährigen Autofahrer das Leben. Der Mann kam mit seinem Mercedes aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Metallwand und ein Hinweisschild der Autobahnausfahrt, bevor sein Fahrzeug auf dem Dach liegend zum Stillstand kam. Das berichtet die Polizei.

Die mittelfränkische Polizei erhielt gegen 14.30 Uhr mehrere Notrufe von Verkehrsteilnehmern, die den Unfall beobachtet hatten. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte konnte der Fahrer nur noch tot aus dem total zerstörten Fahrzeugwrack geborgen werden.

Der Fahrer war offenbar mit einem hochmotorisierten Sportwagen unterwegs gewesen. Er soll Rennhandschuhe angehabt haben. Das Auto sei mindestens 60 Meter weit geflogen, nachdem es von der Fahrbahn abgekommen war. Die Polizei sprach außerdem von „Glück im Unglück“, dass der Wagen nicht in den Restaurantbereich einer nahegelegenen McDonald‘s-Filiale gekracht sei.

Heftiger Unfall auf A3 – Trümmerfeld auf 150 Metern

Die Beamten der Verkehrspolizeiinspektion Feucht führten die Unfallaufnahme durch. Das Trümmerfeld erstreckte sich über eine Länge von rund 150 Metern. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Unfallsachverständiger hinzugezogen, um die genaue Unfallursache zu ermitteln. Das Unfallfahrzeug wurde von der Polizei sichergestellt.

Die Autobahn A3 musste in Fahrtrichtung Nürnberg zunächst komplett gesperrt werden. Mehrere Verkehrsteilnehmer, die widerrechtlich die Rettungsgasse benutzten, wurden von der Verkehrspolizei zur Anzeige gebracht.

Neben der Polizei waren zahlreiche Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes im Einsatz. Ein Notfallseelsorger kümmerte sich um die Betreuung der anwesenden Einsatzhelfer. Die Unfallaufnahme sowie die anschließenden Reinigungs- und Bergungsmaßnahmen dauerten bis in die Abendstunden an. Ab 15.45 Uhr wurde der Verkehr über die linke Fahrspur an der Unfallstelle vorbeigeleitet, bis die Fahrbahn schließlich vollständig freigegeben wurde. (anki)

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von Redakteurin Anna Kirschner sorgfältig geprüft.