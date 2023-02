Hochschwangere Alexandra (39) immer noch vermisst: Handy wird 700 Kilometer entfernt gefunden

Von: Thomas Eldersch

Alexandra R. aus Nürnberg wird immer noch vermisst. Die Polizei ermittelt auf Hochtouren. Jetzt kam ein neues, mysteriöses Detail ans Licht.

Nürnberg – Seit bald zwei Monaten fehlt von der hochschwangeren Alexandra R. aus Nürnberg jede Spur. Die 39-Jährige verschwand am 9. Dezember in dem Nürnberger Stadtteil, in dem sie auch lebt, in Katzwang. Seitdem ist viel passiert, dennoch gibt es von ihr weiterhin kein Lebenszeichen.

Polizei fahndet öffentlich nach Alexandra und gründet Sonderkommission

Schon früh vermutete die Polizei Mittelfranken, dass hinter dem Verschwinden von Alexandra R. ein Unglücksfall stecken könnte. So schreibt das Polizeipräsidium bereits am 13. Dezember in seiner Vermisstenanzeige, dass ein Gewaltverbrechen nicht ausgeschlossen werden kann. Bereits Mitte Dezember wurde deshalb eine 24-köpfige Sonderkommission gegründet. Ein Sprecher äußerte sich damals so: „Es gibt keinen konkreten Ankerpunkt, an dem man überhaupt suchen könnte, das wäre wie die Stecknadel im Heuhaufen zu suchen.“

Am 20. Dezember begann die Polizei, die Suche auszuweiten und die Öffentlichkeit weiter einzubinden. Es wurde nach einem mintgrünen Renault Twingo gesucht, der mit dem Verschwinden der 39-Jährigen zusammenhängen könnte. Nur wenige Tage später gab es eine großangelegte Suchaktion am Main-Donau-Kanal. Taucher suchten über Tage das Gewässer ab. Auch Leichenspurhunde kamen zum Einsatz – ohne Erfolg. Ein Polizeisprecher dazu: „Die Frau sei wie vom Erdboden verschluckt.“

Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole.

Im Januar konzentrierten sich die Ermittlungen auf ihren Ex-Lebensgefährten und ehemaligen Geschäftspartner, den 49-jährigen B. Er und Alexandra waren nach Angaben eines Bekannten gegenüber der Bild seit 15 Jahren liiert. Jedoch soll die Beziehung im März 2022 zerbrochen sein. Die Polizei suchte deshalb nach einem seiner Autos – einem schwarzen Range Rover. Vermutet wird, dass das Auto am 9. Dezember am Main-Donau-Kanal gewesen sein könnte. Außerdem gab es schon zwei Prozesse zwischen der 39-Jährigen und ihrem Ex am Amtsgericht Nürnberg. Es ging um Bedrohung und um eine Zwangsvollstreckung.

Handy der vermissten 39-Jährigen wird in Italien gefunden

Jetzt wurde ein neues, mysteriöses Puzzleteil dem Fall hinzugefügt. Nachdem die Beamten ihren Wagen vor ihrer Wohnung gefunden und durchsucht hatten, fehlte von ihrem Privathandy jede Spur. Ihre restlichen Papiere, wie Ausweis, Kreditkarten oder den Mutterpass fanden die Ermittler später in ihrer Wohnung. Aber auch hier keine Spur von ihrem Smartphone. Jetzt kam heraus, dass das Handy einen Tag später rund 700 Kilometer entfernt von Nürnberg auftauchte.

Das Handy der vermissten Alexandra R. aus Nürnberg wurde an einen Lkw geklebt gefunden. © Axel Heimken/dpa/Symbolbild/Polizeipräsidium Mittelfranken

Laut Bild hatte eine Freundin immer wieder versucht, Alexandra auf dem Telefon zu erreichen. Ein Bekannter der 39-Jährigen erzählt: „Dann ging plötzlich ein Lkw-Fahrer in Italien ran. Er hatte im Führerhaus geschlafen, hörte das Klingeln und entdeckte, dass jemand das Handy an seinen Lkw geklebt hatte.“ Der Mann stand mit seinem Fahrzeug auf einem Rastplatz in der Nähe von Bologna.

Inzwischen sind fast 60 Tage seit dem Verschwinden Alexandras vergangen. Mittlerweile müsste sie wohl auch schon ihr Kind zur Welt gebracht haben. Jedoch wissen weder die Polizei noch die zahlreichen Zeugen, die sich auf die Öffentlichkeitsfahndung gemeldet haben, ob die 39-Jährige und ihr Kind überhaupt noch leben. (tel)

