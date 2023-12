Hochwasser an Heiligabend: Wo es in Bayern jetzt gefährlich werden kann

Von: Lisa Metzger

Im Norden und Osten von Bayern drohen an Weihnachten teils massive Überflutungen. © News5/Deyerler/Canva Collage

Nach dem Sturm ist vor der Flut. Durch den anhaltenden Dauerregen treten vielerorts in Bayern Flüsse über die Ufer. Wo es jetzt besonders gilt, achtsam zu sein.

München – Die Flusspegel in Bayern steigen weiter an. Der Hochwassernachrichtendienst (HND) warnt aktuell vor Überschwemmungen von bebauten Gebieten in Franken und Ostbayern. Teilweise werde die Meldestufe 4 überschritten – die höchste Warnstufe.

Warnung vor Überflutungen im größeren Ausmaß

Besonders betroffen sind die oberfränkischen Gemeinden Rödental im Landkreis Coburg und Mainleus im Landkreis Kulmbach. In Neustadt im Landkreis Coburg bestünde die Gefahr, dass die Meldestufe von drei auf vier springt und damit bebaute Gebiete in größerem Umfang überfluten könnte. In vielen weiteren Landkreisen erreicht die Hochwasserlage die Warnstufe drei. Hier könnten einzelne bebaute Grundstücke oder Keller überflutet werden, zudem könne es zur Sperrung überörtlicher Verkehrsverbindungen kommen:

Landkreis Amberg-Sulzbach

Landkreis Coburg

Landkreis Bayreuth

Landkreis Würzburg

Landkreis Schweinfurt

Landkreis Passau

Landkreis Donau-Ries

Der Hochwassernachrichtendienst Bayern warnt an Heiligabend vor massiven Überflutungen in vielen Landkreisen des Freistaats. Besonders betroffen sind der Norden und der Osten. © Länderübergreifendes Hochwasser Portal/Bayerischer Hochwassernachrichtendienst

Hochwasserwarnungen auch in anderen Teilen Bayerns

Von Samstag auf Sonntag liefen in Oberfranken bereits einige Keller voll. Auch Straßen wurden überschwemmt. Im Landkreis Lichtenfels sind die Kreisstraßen LIF 7 und LIF 20 zurzeit nicht befahrbar, teilte der Landkreis am Sonntag, 24. Dezember, mit. In Niederbayern stieg in Niederalteich im Landkreis Deggendorf ein Bach so stark an, dass Feuerwehrleute den Damm verstärken und erhöhen mussten. Mittlerweile sinke hier der Wasserstand allerdings wieder, teilte die Integrierte Leitstelle Straubing mit.

Auch im Rest von Bayern gilt nach wie vor Hochwassergefahr, allerdings nur mit den Meldestufen eins und zwei. Lediglich kleinere Ausuferungen oder landwirtschaftliche und forstwirtschaftliche Gebiete drohen dabei überflutet zu werden.

