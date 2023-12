Hochwasserlage in Bayern bleibt kritisch – an den Alpen teils erhebliche Lawinengefahr

Von: Lucas Sauter Orengo

Ein Schild warnt vor Hochwasser. Im nordbayerischen Wörlsdorf (Landkreis Coburg) hat die Steinach die Hochwasser-Meldestufe 3 überschritten, etliche Straßen sind gesperrt, das Wasser reicht an die Wohnbebauung heran. Für die kommenden Tage sind weitere Niederschläge vorhergesagt. © Pia Bayer/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Anhaltende Regenfälle lassen die Pegelstände bayerischer Flüsse steigen. In Teilen des Freistaats steigt daher die Hochwassergefahr - Richtung Bergen steigt indes die Lawinengefahr.

München - Die Hochwasserprognose für Bayern bleibt aufgrund starker Regenfälle in den kommenden Tagen kritisch. Der Hochwassernachrichtendienst (HND) informierte am Samstag, dem 23. Dezember, dass die Wasserstände nördlich der Donau bereits erheblich gestiegen sind. Besonders in Oberfranken und der Oberpfalz wird mit weiteren Niederschlägen gerechnet - diese Gebiete sind laut HND bereits von Hochwasser betroffen. Insbesondere dort und im Bayerischen Wald wird erwartet, dass die Wasserstände über das Wochenende weiter ansteigen.

Hochwassergefahr in Bayern: Meldestufe drei in Teilen des Freistaats erreicht

Am Samstagmorgen wurde in Teilen Ober- und Unterfrankens sowie in der Oberpfalz die Meldestufe drei (Warnung vor Überschwemmungen für bebaute Gebiete) erreicht. Im Landkreis Lichtenfels musste die Kreisstraße zwischen Wiesen und Döringstadt aufgrund von Hochwasser zeitweise gesperrt werden, wie das Landratsamt Lichtenfels am Samstag bekannt gab. Neuschnee und Orkanböen erhöhen die Lawinengefahr in den höheren Lagen der bayerischen Berge. Das Bayerische Landesamt für Umwelt warnte, dass in einigen Gebieten am Wochenende sogar ein hohes Lawinenrisiko besteht, teilweise mit Warnstufe vier von fünf.

Lawinengefahr in Bayern: Teils erhebliche Gefahr im Süden des Freistaats

Insbesondere in den hohen Lagen der Berchtesgadener Alpen, des Zugspitzgebiets und am Allgäuer Hauptkamm ist die Lawinengefahr groß. Auch in niedrigeren Gebieten besteht eine erhebliche Gefahr, was Stufe drei auf der fünfteiligen Skala entspricht. In niederschlagsreichen Gebieten könnten Lawinen große Ausmaße annehmen und exponierte Verkehrswege gefährden, warnte das Landesamt. Die Situation bleibt über die Weihnachtstage mit höheren Temperaturen in den gefährdeten Bereichen angespannt.

