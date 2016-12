Hochzeitsgäste feuern bei Autokorso aus dem Wagen

Veranstaltung läuft aus dem Ruder

Schweinfurt - Der Autokorso einer Hochzeitsgesellschaft in Schweinfurt ist vollkommen aus dem Ruder gelaufen. Am Ende musste die Polizei anrücken.

Im Überschwang hätten am ersten Weihnachtsfeiertag mehrere Hochzeitgäste während der Fahrt Schüsse aus den Autofenstern abgefeuert, teilte die Polizei am Montag mit. Die von besorgten Passanten alarmierte Polizei rückte daraufhin mit einem Großaufgebot an Sicherheitskräften an und stoppte den Korso.

Bei der Durchsuchung der 17 Fahrzeuge fanden die Beamten drei Schreckschusspistolen samt Munition. Bei der Überprüfung der Waffenbesitzer stellte sich heraus, dass diese zwar eine Erlaubnis für den Besitz der Pistolen hatten, nicht aber für ihren Gebrauch, erläuterte ein Beamter. Gegen die Verdächtigen werde nun wegen mehrerer waffenrechtlicher Verstöße ermittelt. Verletzt worden sei niemand.

