Marmelade für Hunde? Fränkin überrascht mit Idee bei Vox-Show „Die Höhle der Löwen“

Von: Tanja Kipke

Stevie Page entwickelte für ihren Dalmatiner „Schnücki“ eine Hunde-Marmelade. © Stevie & Schnück‘s

Mit einer Marmelade für Hunde versuchte eine Frau aus Unterfranken die Jury der Vox-Sendung „Die Höhle der Löwen“ zu überzeugen. Die Idee kam ihr beim Kochen.

Würzburg – Eine Marmelade speziell für Hunde? Aus Fleisch und Gemüse, mit „ganz vielen Vitaminen“: Mit dieser Idee ist Stevie Page aus Rimpar (Landkreis Würzburg) am 9. Mai bei der Vox-Show „Die Höhle der Löwen“ zu sehen. Wie sie auf diese – doch etwas ungewöhnliche Idee – gekommen ist, verrät sie auf ihrer Homepage „Stevie & Schnück‘s“.

Im Sommer 2020 wollte Page mit ihrem Hund Marmelade kochen. Ihr Dalmatiner „Schnücki“ schien großes Interesse an der Marmelade für Menschen zu haben, darf diese aber nicht essen. „Um den Hund nicht unnötig zu verwirren, sagte ich dann so lapidar: ‚Ok. Dann koche ich dir eben Hundemarmelade!‘“

„Die Höhle der Löwen“: Frau aus Bayern mit Hundemarmelade bei Vox-Show

Anfangs fand Page die Idee schon etwas seltsam. Die 47-Jährige fragte sich: „Meine Güte, was für ein Quatsch! Ich hab echt zu dicht an der Mauer geschaukelt!” Der Gedanke, Marmelade für Hunde zu machen, ließ sie jedoch nicht mehr los. Und so entstanden ihre Gläschen mit den verschiedenen Sorten. Die „Einhorn“-Marmelade besteht aus „Hühnchen mit Karotten, Sellerie und Rote-Beete-Sternschnuppen“. Die „Bratwurst“ aus Lammfleisch mit Kümmel und „echten Gänseblümchen“. Die „Weißwurst“ aus Kalbfleisch mit Speck und Petersilie. Und die vegetarische Variante trägt den Namen „Liebe“ und enthält Karotten, Kartoffeln und „ganz viel anderes junges Gemüse“.

Für jeden Hund ist also etwas dabei. Die Marmelade soll Teil einer Art Hundefrühstück sein. Im Sommer lasse sich die Marmelade in einem kleinen Topf aufwärmen und anschließend zu Eiswürfeln einfrieren. Das diene für den Hund dann als „schöne Erfrischung“. Im Winter könnte man nach dem gleichen Prinzip eine Suppe draus machen.

„Die Höhle der Löwen“ bei Vox: Kann Stevie Page die Jury überzeugen?

Dass Stevie Page nun an der Sendung bei Vox teilnimmt, liege auch an einer Freundin, erzählt sie der fränkischen Zeitung Mainpost. „Ich bin einfach Fan der Show und habe das immer geschaut“, so Page. Sie gibt jedoch zu: „Das Thema ist natürlich schwer. Da stellt sich schon die Frage: Müssen Hunde ein Frühstück haben?“ Ob Page es schafft, die Jury zu überzeugen und Investoren für ihre Marmelade zu finden, erfahren Hundebesitzer und solche, die es werden wollen am 9. Mai um 20.15 Uhr bei Vox. (tkip)