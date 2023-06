Auto fliegt 70 Meter durch die Luft und prallt gegen Bäume – Fahrer schwer verletzt

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Ein Autofahrer fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit auf einer Bundesstraße in Bayern. An einem Kreisverkehr wurde der Wagen in die Luft geschleudert.

Hof - Ein Auto ist in Oberfranken mehrere Meter durch die Luft geschleudert worden. Der Fahrer (29) wurde bei dem Unfall auf der Bundesstraße 173 bei Hof schwer verletzt.

Das Auto flog meterweit durch die Luft, prallte gegen Bäume und blieb auf dem Dach liegen. © NEWS5 / Fricke

Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.

Zu schnell unterwegs und über den Kreisverkehr gefahren: Auto wird meterweit durch die Luft geschleudert

Der junge Mann war Samstagnacht auf der Bundesstraße unterwegs und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit über einen Kreisverkehr. Das teilte ein Polizeisprecher am Sonntag, 18. Juni, mit. Das Fahrzeug sei dadurch durch die Luft geschleudert worden. Das Auto sei rund 70 Meter weit geflogen und gegen Bäume geprallt. Nach weiteren 35 Metern sei es auf dem Dach liegen geblieben.

Der Fahrer war mutmaßlich alkoholisiert. Er wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. (kam/dpa)

Bei einem Verkehrsunfall ist eine Frau aus Kößlarn auf „tragische Weise“ ums Leben gekommen. Nachdem eine Frau ihr Auto umgeparkt hatte, wurde sie von dem Fahrzeug überrollt und tödlich verletzt. Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind auch auf unserer Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.