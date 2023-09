Illegales Rennen? Audi kracht gegen Ampel: Unfall hinterlässt Spur der Verwüstug

Von: Katarina Amtmann

Mit überhöhter Geschwindigkeit rasten ein Audi, ein Mercedes und ein Seat durch Hof. Ein 24-Jähriger verlor die Kontrolle und krachte gegen einen Ampelmast.

Hof - Am Donnerstagabend, 21. September, ereignete sich am Q-Bogen in Hof ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein Audi-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und mit einem Ampelmast kollidierte. Das teilten die Polizei und die Staatsanwalltschaft Hof in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit.

Audi, Mercedes und Seat liefern sich wohl Rennen in Hof - Heftiger Unfall

Gegen 20.15 Uhr befuhren ein Audi, ein Mercedes und ein Seat die Marienstraße stadtauswärts mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Die drei Fahrzeuge überholten dabei zwei langsamere Autos, bevor sie in einer scharfen Linkskurve in die Hans-Böckler-Straße abbogen. Dabei verlor der 24-jährige Fahrer des Audis die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte der Audi mit einem Ampelmast, der durch die Wucht des Aufpralls aus dem gepflasterten Gehweg gerissen wurde und einige Meter später in einem Baum hängen blieb.

In Hof hat sich ein Unfall ereignet - wohl aufgrund eines illegalen Fahrzeugrennens. © NEWS5 / Fricke

Der Audi erlitt erhebliche Schäden und der Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Nach dem Unfall benachrichtigte er die Fahrer der anderen beiden Fahrzeuge, die an die Unfallstelle zurückkehrten.

Auto kracht gegen Ampelmast: Polizei geht von Autorennen aus

Die Polizei geht aufgrund von Unfallspuren und Zeugenaussagen von einem illegalen Kraftfahrzeugrennen aus. Auf Anordnung des Staatsanwalts der Staatsanwaltschaft Hof wurden alle drei beteiligten Fahrzeuge und die Fahrerlaubnisse der Fahrer sichergestellt. Ein Gutachter unterstützt die Ermittlungsbehörden bei der Rekonstruktion des Unfallgeschehens.

Während der Unfallaufnahme musste der Bereich großräumig abgesperrt werden. (kam)

