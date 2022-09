Motorradfahrer kracht in Gegenverkehr und stirbt – Seelsorger betreuen Augenzeugen des Unfalls

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Ein Motorradfahrer kam bei einem Unfall in Oberfranken ums Leben (Symbolbild). © IMAGO / Panama Pictures

Ein Motorradfahrer geriet im Kreis Hof in den Gegenverkehr und krachte in zwei Autos. Der Mann starb trotz sofortiger Hilfe noch an der Unfallstelle.

Hof - In Schwarzenbach an der Saale (Kreis Hof in Oberfranken) hat sich am Mittwoch, 7. September, ein tödlicher Unfall ereignet. Das teilte die Polizei in einer Pressemitteilung mit.

Motorrad kracht in Autos – Fahrer stirbt noch an der Unfallstelle im Kreis Hof (Oberfranken)

Demnach fuhr ein 66-Jähriger mit seinem Kleinkraftrad gegen 17.20 Uhr in Richtung Schwarzenbach an der Saale und kam - kurz vor der Einmündung in den Baumersreuther Weg - aus noch ungeklärter Ursache im Kurvenbereich in den Gegenverkehr.

Er krachte in den entgegenkommenden Renault Zoe eines 28-jährigen Mannes, welcher noch versucht hatte auszuweichen. Das Kleinkraftrad wurde durch den Aufprall gegen den hinter ihm fahrenden Mazda geschleudert. Der Motorradfahrer starb „trotz schnellster Erstversorgung“ laut Polizei noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des Renaults blieb unverletzt.

Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.

Tödlicher Motorradunfall im Kreis Hof – Seelsorger betreuen Augenzeugen

Die Strecke war während der Unfallaufnahme für rund vier Stunden komplett gesperrt. Der Gesamtsachschaden wird auf über 10.000 Euro geschätzt.

Ein Sachverständiger wurde durch die Staatsanwaltschaft Hof hinzugezogen, ebenso unterstützte die Feuerwehr mit mehreren Einsatzkräften die Arbeit der Polizei. Seelsorger betreuten die Augenzeugen des Unfalls vor Ort. (kam)

Zwei Biker hielten an, weil einer der beiden von einer Biene gestochen wurde. Kurz darauf verlor der Motorradfahrer die Kontrolle – und starb. Ersthelfer zogen einen Motorradfahrer nach einem Unfall unter dem Pkw hervor. Der 30-Jährige starb jedoch im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen.

Alle News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.