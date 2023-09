Neue Hinweise im Fall des toten Jungen aus der Donau – Britische Mutter meldet sich: „Sieht aus wie Ben“

Von: Marcel Prigge

Nimmt das Rätsel um die gefundene Kinderleiche in der Donau eine neue Wende? Eine britische Mutter hofft auf die Lösung im Fall ihres verschwundenen Sohns.

Ingolstadt – Könnte die gefundene Leiche eines Jungen in der Donau einen 30 Jahre alten Vermisstenfall lösen? Nach der Entdeckung des toten Kindes in der Donau am 19. Mai 2022 ist seine Identität noch immer ungeklärt. Ermittler suchen weiterhin nach Informationen um die rätselhaften Umstände und sogar Interpol fahndet nach Hinweisen. Jetzt meldet sich eine Mutter aus England: Bei dem Kind könnte es sich um ihren Sohn Ben handeln.

Donau-Leiche „sieht aus wie Ben“: Britische Mutter hofft auf Klärung eines 30 Jahre alten Vermisstenfalls

Nachdem Rechtsmediziner das Gesicht des Jungen rekonstruiert hatten, meldet sich jetzt die Endländerin Kerry Needham bei der Polizei. Wie verschiedene britische Medien berichten, nahm die 51-Jährige Kontakt zu den Beamten in South Yorkshire auf, nachdem Interpol zur Identifizierung des toten Jungen aus der Donau eine Fahndung startete. Sie vermutet, dass es sich um ihren seit dem Jahr 1991 vermissten Sohn Ben handeln könnte.

Ist die gefundene Kinderleiche in der Donau der seit 30 Jahren vermisste Ben Needham? Diese Frage stellt sich zurzeit die Polizei von South Yorkshire und hofft auf deutsche Mitarbeit. (Montage) © Polizei Oberbayern/South Yorkshire Police/dpa

Sollte das stimmen, müssten zuvor einige Unschlüssigkeiten geklärt werden: Denn Ben, damals nur 21 Monate alt, ist bereits 1991 spurlos vom Bauernhof seiner Großeltern auf der griechischen Insel Kos verschwunden. Die Polizei ist jahrelang von einer Entführung oder einem Unfall ausgegangen. Der Fall um Ben ist jedoch nie geklärt worden.

Nach DNA-Analysen: Leiche aus der Donau wahrscheinlich nicht deutscher Herkunft

Jetzt hofft Kerry Needham auf einen Zusammenhang zwischen dem Verschwinden von Ben und dem toten Jungen aus der Donau. Dieser wurde in eine Folie gewickelt und mit einem Stein beschwert versenkt. Ein Kanufahrer entdeckte die Kinderleiche oberhalb der Staustufe Vohburg (Kreis Pfaffenhofen an der Ilm) im Wasser. Wie lange sie insgesamt im Wasser trieb, konnten die Ermittler nicht abschließend bestimmen. Interpol erklärte jedoch nach DNA-Analysen: Bei dem Kind handelt es sich wahrscheinlich nicht um einen deutschen Jungen – er soll im Ausland gelebt haben.

Kerry Needham, die mittlerweile zu ihrer Familie nach Griechenland gezogen ist, äußerte sich gegenüber ausländischen Medien: „Die Rekonstruktion sieht aus wie Ben“. Sollte es sich bei dem Jungen in der Donau aber wirklich um ihren Sohn handeln, müsste er von Griechenland bis nach Bayern gebracht worden sein. Needham hält das für möglich. Sie habe mit einem Mann gesprochen, der in den 1950er Jahren aus dem Land verschleppt worden sei.

Gegenüber Dailymail sagte sie, dass Kindesentführungen in Griechenland auch heute noch im Untergrund stattfinden würden. Dementsprechend könnte auch Ben nach Bayern gekommen sein. Da das Alter des toten Kindes aus der Donau jedoch auf drei bis sieben Jahre geschätzt wird, würde das auch bedeuten, dass Ben in diesem Szenario etwa 25 Jahre in dem Fluss geruht haben müsste.

Jungen-Leiche in der Donau: Die Beschreibungs-Merkmale

Zwischen 3 und 7 Jahre alt

110 cm groß



circa 15 kg schwer

circa 15 kg schwer Blaue Augen



dunkelblonde bis braune Haare

Der Fall um den toten Jungen aus der Donau erregte in der Vergangenheit immer mehr Aufsehen. Auch bei „Aktenzeichen XY“ ist der Kinderleichenfund aufgearbeitet worden. Mehrere Hinweise zum Fall sind eingegangen, ob er sich lösen lässt, bleibt jedoch abzuwarten. Wie der Mirror in Großbritannien berichtet, untersucht die Polizei von South Yorkshire die Interpol-Fahndung weitergehend. Kerry Needham hofft derweil, dass die britische Polizei sich mit den deutschen Behörden in Verbindung setzt und sagt gegenüber Dailymail: „Ich habe immer gesagt, dass ich nicht glaube, dass er tot ist“

