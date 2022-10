Autofahrer kracht frontal in Linienbus – 49-Jähriger stirbt noch an der Unfallstelle

Von: Katarina Amtmann

Ein Autofahrer geriet in Hohenroth in Bayern in den Gegenverkehr.

Ein Autofahrer geriet in Hohenroth in Bayern in den Gegenverkehr. Der 49-Jährige kollidierte frontal mit einem Bus und wurde eingeklemmt.

Hohenroth – Ein 49-Jähriger wurde bei einem schweren Unfall im Landkreis Röhn-Grabfeld am Mittwoch, 19. Oktober in seinem Auto eingeklemmt und ist noch an der Unfallstelle gestorben. Das berichtet die Polizei.

Bayern: Autofahrer prallt frontal in Bus und wird eingeklemmt

Nach derzeitigen Erkenntnissen war der Mann gegen 14.30 Uhr mit seinem Renault auf der Verbindungsstraße zwischen Windshausen und Leutershausen unterwegs. Er kam aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Linienbus.

Der 49-Jährige wurde in seinem Wagen eingeklemmt. Trotz einer umgehenden Versorgung durch den Rettungsdienst und einen Notarzt starb der Mann noch an der Unfallstelle. Der Busfahrer wurde leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Fahrgäste befanden sich zum Unfallzeitpunkt nicht im Bus.

Mann stirbt bei Kollision mit Linienbus in Bayern

Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Schweinfurt auch ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Fahrbahn musste für die Dauer der Unfallaufnahme vollgesperrt werden, so die Polizei. (kam)

