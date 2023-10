Holocaust-Vergleich bei pro-palästinensischer Demo: Polizei ermittelt

Von: Marcel Prigge

Nach einer Pro-Palästina-Kundgebung ermittelt die Polizei. Ein Plakat mit einem Holocaust-Vergleicht ist hochgehalten worden. (Archivbild) © Rainer Droese/Imago

Ein 17-jähriger Demonstrant zündet eine Feuerwerksbatterie, ein anderer vergleicht die Situation mit dem Holocaust. Die Polizei ermittelt nach einer pro-palästinensischen Demo.

Erlangen – Viel zu tun für die Polizei auf einer pro-palästinensischen Demonstration in Erlangen. Am Freitag, 20. Oktober, versammelten sich hunderte Menschen auf dem Schloßplatz. Einige Beteiligte verhielten sich jedoch mehr als unangemessen. Die Polizei schritt ein, als ein Schild mit einem Holocaust-Vergleich hochgehalten wird.

Holocaust-Vergleich und Feuerwerk: Polizei ermittelt nach pro-palästinensischen Demo in Erlangen

Wie die Polizei am Abend berichtete, nahmen rund 500 Personen am Freitag im Zeitraum von 17:00 Uhr bis 18:00 Uhr auf dem Erlanger Schloßplatz in Erlangen an der Demonstration teil. Während der Versammlung bemerkten die Einsatzkräfte ein Plakat, das einen Holocaust-Vergleich darstellte. Daraufhin wurde gegen den Verantwortlichen ein Strafverfahren wegen mutmaßlicher Volksverhetzung eingeleitet.

Kurz nach dem Ende der Kundgebung zündete zudem ein 17-jähriger Teilnehmer auf dem Schloßplatz ein Feuerwerk. Es gab keine Verletzten. Gegen den Jugendlichen wurde von der Polizei ein Verfahren wegen Ordnungswidrigkeit eingeleitet.

Neben den Beamten der einsatzführenden Polizeiinspektion Erlangen-Stadt waren insbesondere Kräfte des USK Mittelfranken und der 2. Einsatzhundertschaft Mittelfranken im Einsatz, heißt es.

