Horror-Crash in Bayern: Autofahrerin will überholen – und übersieht entgegenkommenden Lastwagen

Von: Felix Herz

In Bayern hat sich ein schwerer Frontalzusammenstoß ereignet. Eine Skoda-Fahrerin wollte überholen, übersah aber einen entgegenkommenden Lkw. © NEWS5 / Höfig

Im Norden von Bayern hat sich ein schlimmer Unfall ereignet. Die Fahrerin eines Skoda wollte ein vorausfahrendes Auto überholen – und krachte in einen Lkw.

Würzburg – Dramatische Nachrichten aus Nordbayern: Zwischen Würzburg-Heidingsfeld und Reichenberg, Landkreis Würzburg, hat es einen schweren Frontalzusammenstoß gegeben. Dabei wurde eine Autofahrerin lebensbedrohlich verletzt. Der Unfall hatte sich am Montagnachmittag, 24. Juli, ereignet.

Schlimmer Unfall in Nordbayern: Skoda-Fahrerin wollte Fahrzeug überholen

Ersten Berichten vom Unfallort zufolge hatte sich der Unfall in Folge eines missglückten Überholmanövers ereignet. Demnach habe eine Skoda-Fahrerin ausgeschert, um ein vorausfahrendes Fahrzeug zu überholen. Allerdings übersah sie dabei einen entgegenkommenden Lastwagen – mit fatalen Folgen. Es kam zum Frontalzusammenstoß, Bilder vom Unfallort zeigen das völlig zerstörte Auto der Fahrerin.

Nach schlimmen Frontalzusammenstoß: Frau im Auto eingeklemmt und lebensbedrohlich verletzt

In Folge des schweren Zusammenpralls mit dem Lastwagen wurde die Skoda-Fahrerin in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Die alarmierte Feuerwehr musste sie aus dem Wagen befreien. Anschließend kam sie mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Am Montagabend ereignete sich ein weiterer schlimmer Unfall im Norden von Bayern – mit noch dramatischeren Folgen. Auf der A93 hatte sich ein Lkw-Unfall ereignet, die Reanimation eines Fahrers blieb leider ohne Erfolg.

