„Grob fahrlässig“ und „viel zu gefährlich“: Wintermärchen wird vielerorts zum Albtraum

Von: Barbara Schlotterer-Fuchs

Drucken Teilen

Umgefallene Bäume, hängengebliebene Lastwagen, totales Erliegen des Zugverkehrs: Der starke Schneefall in Bayern brachte die Einsatzkräfte an ihre Grenzen.

Schongau/Peiting – Der Pressebericht der Polizeiinspektion Schongau lässt es erahnen: Die Beamten und auch alle anderen Helfer haben ein Horror-Wochenende hinter sich. Im Polizei-Deutsch heißt das kurz und knapp: Acht Verkehrsunfälle, kein Personenschaden, ein Gesamt-Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Obendrauf kamen noch zahlreiche umgefallene Bäume, Straßensperren, Verkehrsumleitungen und Lastwagen, bei denen aufgrund der Schneeglätte gar nichts mehr ging.

Eine Fichte ist auf eine Garage gefallen. © Wieland

Bei der Feuerwehr Schongau beginnt das Schneewalzen-Wochenende bereits am Freitagabend mit einem Einsatz gegen 21 Uhr: Der erste Baum hat unter der enormen Schneelast nachgegeben und ist auf die Straße gefallen. Ein schlimmes Bild bietet sich den Feuerwehrleuten unter Kommandant Werner Berchtold an der Lechuferstraße. „Ein Baum war auf ein Auto gefallen, der Fahrerin ist Gott sei Dank nichts passiert.“

Einsatz muss abgebrochen werden

Zwei weitere Bäume liegen dort bereits am Boden. Berchtold entscheidet. Der Bereich ist zu gefährlich – zum einen für die Feuerwehrmänner selbst, zum anderen für alle weiteren, die sich dort aufhalten. Die Lechuferstraße wird von beiden Seiten gesperrt.

Trotz Schneemassen hat die Heimatzeitung am Wochenende fast alle Leser erreicht © Herold

Eine ähnliche Situation an der Rösenau: Bis hin zur Kläranlage entfernt die Wehr umgefallene Bäume. Weiter kommen die Männer nicht, sie müssen abbrechen. Einmal mehr ist die Lage nicht abzuwägen. Der Anwohner, der ganz hinten an der Straße lebt, war damit das ganze Wochenende abgeschnitten von der Außenwelt. „Wir werden am Montag das Gebiet mit der Drohne abfliegen und schauen, wie viele Bäume da liegen“, verspricht Berchtold gestern auf Anfrage der Schongauer Nachrichten.

Dauereinsatz bis fünf Uhr morgens

Bis Samstagmorgen um 5 Uhr ist die Feuerwehr im Dauereinsatz. Nach einer kurzen Pause ertönt gegen 7 Uhr wieder ein Alarm. Es geht durch bis abends um 18 Uhr. Eine beschädigte Stromleitung muss gesichert werden, liegen gebliebene Lkw-Fahrer stehen am Loamer Stichl, aber auch an Hollberg und Rösslekellerberg stehen Fahrzeuge quer und blockieren die Straßen.

Darüber, mit welch’ katastrophaler Bereifung dort manche Verkehrsteilnehmer unterwegs sind, kann Berchtold nur den Kopf schütteln. „Grob fahrlässig“ sei das und binde zudem Einsatzkräfte, die anderweitig gebraucht würden.

Lkw werden von Hand freigeschippt. © Herold

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist die Schongauer Wehr dann noch am Gnettner-Ring unterwegs. Auch dort müssen umgefallene Bäume wegen der gefährlichen Lage erst mal liegen bleiben. Nur die Anwohner einer Sackgasse werden freigeschnitten, damit im Notfall der Rettungsdienst Zugang hat.

30 Einsatzstellen in nur 36 Stunden

Bis Sonntagvormittag – also 36 Stunden nach dem ersten Einsatz – zählt Berchtold 30 Einsatzstellen mit jeweils 20 bis 25 Männern und bis zu fünf Autos.

In Peiting dauert es bedeutend länger, bis der erste Alarm bei der Feuerwehr eingeht: Samstagmorgen um 5.40 Uhr ist das. Ein großer Baum ist auf die Bühlachstraße gefallen. So geht es dann den ganzen Tag weiter: Bäume und Äste, die unter der Schneelast zu brechen drohen, werden gesichert und geschnitten. Am Hochplattenweg reißt eine Stromleitung ab.

Die Gleise sind unter den Schneemassen nur zu erahnen: Hier wird wohl länger kein Zug fahren © Herold

Zehn Einsätze mit je fünf bis sechs Mann zählt Kommandant Klaus Straub am Ende. Und weil der Peitinger Bauhof schon gar nicht mehr weiß, wo er zuerst räumen soll, gibt’s dann noch Unterstützung von der Wehr am Peitinger Weihnachtsmarkt: Die hilft mit 20 Mann beim Schneeräumen um die Marktbuden vor dem Rathaus herum.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter.)

Eishallen werden geschlossen

Bereits am frühen Samstagmorgen reagiert die Gemeinde Peiting auf die Schneemassen: Gemeinsam mit Statikern und den Eismeistern beschließt Bürgermeister Peter Ostenrieder, dass die Eishalle geschlossen wird. Zu groß ist die Schneelast auf dem Hallendach. „Alles andere wäre viel zu gefährlich.“ Ihm tun es die Bürgermeister anderer Gemeinden gleich: Auch die Eisstadien in Schongau und Peißenberg werden gesperrt.

Auch am Sonntagabend kann man die Zugschienen in der Region Weilheim-Schongau unter einer dicken Schneedecke nur erahnen.

Dass auch am heutigen Montag noch keine Züge fahren: Diese Nachricht ereilt die Heimatzeitung gestern kurz vor Redaktionsschluss. An die Schulen hat das Landratsamt die Information weitergegeben, dass die Zug-Schüler zunächst am heutigen Montag kostenlos die RVO-Busse nutzen dürfen.

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen Merkur.de-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie Merkur.de ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.