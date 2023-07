Horror-Unfall in Bayern: Motorradfahrer überfährt 19-Jährigen „bei voller Fahrt“ und schlittert in zwei Kinder

Von: Felix Herz

Am Samstagabend hat sich im Berchtesgadener Land, im Süden von Bayern, ein schlimmer Unfall ereignet. Dabei ist ein Motorradfahrer ums Leben gekommen, unter anderen zwei Kinder wurden schwer verletzt. © BRK Kreisverband Berchtesgadener Land

Im Berchtesgadener Land hat sich am Samstagabend ein schrecklicher Unfall ereignet. Dabei kam ein Mensch ums Leben, drei weitere wurden schwer verletzt.

Berchtesgaden – Bei einem schweren Motorradunfall im Berchtesgadener Land ist am Samstagabend, 10. Juli, ein Motorradfahrer ums Leben gekommen, drei weitere Personen wurden schwer verletzt – darunter zwei Kinder. Ein Großaufgebot an Rettungskräften und drei Rettungshubschrauber waren im Einsatz, um sich um die Folgen des Unfalls zu kümmern.

Schwerer Unfall in Bayern: Motorradfahrer führten Fahrmanöver durch und wurden gefilmt

Wie der Kreisverband Berchtesgadener Land des BRK in einer Pressemitteilung schreibt, ereignete sich der Unfall am Samstagabend gegen 21 Uhr. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge hatte eine Motorradgruppe aus Österreich auf der oberen Roßfeld-Panorama-Mautstraße auf Höhe des Kiosk am Skilift verschiedene Fahrmanöver auf der Straße durchgeführt. Ein 19-jähriges Mitglied der Gruppe filmte das Geschehen.

Als sich ein 22-jähriger Motorradfahrer mit hoher Geschwindigkeit näherte und auf den jungen Mann, der filmte, zufuhr, verlor er wohl die Kontrolle über seine Maschine. Er „erfasste den auf der Straße stehenden 19-Jährigen in voller Fahrt, sodass der junge Mann weggeschleudert wurde“, schreibt der Kreisverband des BRK in der Pressemeldung. Anschließend schlitterte das Motorrad weiter über die Fahrbahn und erfasste zwei Kinder aus Berchtesgaden, ein vier und ein sieben Jahre altes Mädchen, die mit ihren Eltern den Sonnenuntergang anschauen wollten. Dann krachte der 22-jährige Biker in den geparkten Kleinbus der Familie.

Ein Mensch tot, drei weitere schwer verletzt: Großaufgebot an der Unfallstelle

Sofort kümmerten sich Ersthelfer um die zu diesem Zeitpunkt vier Schwerverletzten, weitere Personen wählten den Notruf und betreuten die unter Schock stehenden Eltern. Sofort rückte ein Großaufgebot von Rettungskräften aus, auch Hubschrauber machten sich auf den Weg zum Unfallort. Drei Krisenberater des Kriseninterventionsdienstes (KID) nahmen sich sofort den rund 30 Betroffenen an, die den Unfall mit erlebt hatten und ebenfalls unter Schock standen.

Um die Schwerverletzten ins Krankenhaus zu bringen, war auch ein Hubschrauber im Einsatz. © BRK Kreisverband Berchtesgadener Land

Trotz des Bemühens der Rettungskräfte verstarb der 22-jährige Biker noch am Unfallort. Die Hubschrauber flogen anschließend die an den Beinen schwer verletzten vier und sieben Jahre alten Schwestern sowie den 19-Jährigen, der gefilmt hatte, in Krankenhäuser. Die Besatzung eines Rettungswagens fuhr die „geschockte schwangere Mutter“ der Kinder ebenfalls in ein Krankenhaus.

Die Beamten der Polizei Berchtesgaden schätzen den Sachschaden auf rund 15.000 Euro. Ein Gutachter sollte sich ein Bild vom Unfallort machen, doch auch einige Augenzeugen konnten Angaben zum Unfallhergang machen. „40 Feuerwehrleute halfen bei der Erstversorgung, sicherten die Unfallstelle ab, stellten den Brandschutz sicher und reinigten die Fahrbahn“, heißt es abschließend in der Pressemitteilung. (fhz)

