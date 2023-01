Zimmerbrand in bayerischem Hotel: Angestellter (35) tot aufgefunden

Von: Katarina Amtmann

Die Feuerwehr konnte einen Brand in einem Hotelzimmer löschen. Eine Person wurde tot aufgefunden (Symbolbild). © IMAGO / Dominik Kindermann

In einem Hotel in Rabenstein kam es am Dienstagmorgen zu einem Zimmerbrand. Ein 35-jähriger Mann wurde darin tot aufgefunden.

Rabenstein - In Niederbayern kam es zu einem tödlichen Unglück. Darüber informiert die Polizei in einer Pressemitteilung am Dienstag, 17. Januar.

Rabenstein (Regen): Zimmerbrand in Hotel - Person tot aufgefunden

Der Mitteilung zufolge kam es am Dienstag gegen 7.40 Uhr in einem Hotel in Rabenstein (Landkreis Regen) zu einem Zimmerbrand. In dem Raum wurde eine Person tot aufgefunden.

Zimmerbrand in Hotel: 35-jähriger Angestellter stirbt

Der Brand im Zimmer konnte durch die eingesetzten Feuerwehren gelöscht werden. „Im Zimmer konnte eine 35-jährige männliche Person tot aufgefunden werden. Bei dem Mann handelt es sich nach ersten Erkenntnissen um einen aus Frankreich stammenden Angestellten des Hotels“, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Ermittlungen nach Zimmerbrand in niederbayerischem Hotel

Die Staatsanwaltschaft Deggendorf und die Kripo in Deggendorf haben die Ermittlungen übernommen. Diese dauern derzeit an. (kam)

